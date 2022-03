El conflicto entre Rusia y Ucrania está teniendo efectos económicos directos en la economía española. Al elevado precio de la luz y los carburantes hay que sumar también el incremento de la cesta de la compra y el desabastecimiento que se está viviendo en los supermercados de todo el país, sobre todo en lo que respecta al aceite de girasol.

Muchas cadenas de alimentación ya han restringido su venta y encontrar un botella de este tipo de aceite se está convirtiendo en toda una odisea. El miedo al desabastecimiento ha provocado que muchos usuarios se hayan lanzando a acumular este producto en sus hogares.

Si has ido al supermercado y no has conseguido llevarte a casa ninguna botella de aceite de girasol, te contamos que existen otras alternativas con las que podrás sustituirlo mientas la situación no se normaliza.

Aceite de oliva

Es una de las opciones más sencillas estando en España debido al amplio surtido disponible, aunque resulta algo más caro que el de girasol. De hecho, los precios están empezando a subir pero de pronto todavía se pueden encontrar en las estanterías.

Aceite de coco

Se ha hecho muy popular en los últimos años como base de algunas recetas de repostería saludable, tiene un gran porcentaje de grasas saturadas, aunque no todas perjudiciales. Por ello, puede servir para sustituir al aceite de girasol en preparaciones como bizcochos o tartas.

Aceite de orujo de oliva

Es una buena alternativa para freír alimentos además tiene buen precio, menor, incluso, que los aceites de girasol de mejor calidad. De esta forma, el aceite de orujo mejora la calidad de los alimentos fritos, según un estudio del CSIC, ya que se trata de una grasa muy estable, que no se oxida rápidamente y que es capaz de reducir el contenido en ácidos grasos de los alimentos que se están friendo.

Aceite de aguacate

Cada vez se está haciendo más popular en nuestro país y es habitual encontrarlo en las estanterías de los supermercados. Su precio es bastante asequible además de ser rico en ácidos grasos monoinsaturados, que son muy beneficiosos, sobre todo, para la salud cardiovascular.