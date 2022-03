“El público atlántico tiene una mirada más abierta que el mesetario”

A las olas del Atlántico llega este sábado la Máquina de Piedad de Depedro. Toda una invitación a la vida, en estos tiempos en los que los conciertos se abren paso entre los días inciertos. El madrileño Jairo Zavala (1973) condujo su música durante años por carreteras secundarias. Y ahora triunfa en grandes aforos como el Palacio de la Ópera de A Coruña, donde actuará hoy a las 21.00 horas. Para Depedro, el éxito significa subirse cada noche al escenario.

Su último trabajo invita claramente a la vida. ¿Trasladará esas emociones al público de A Coruña?

Desde luego, en estos momentos debemos dar relevancia a lo que pasa ante nuestros ojos. Tengo la mejor profesión del mundo: evadir a la gente desde un escenario, que la audiencia disfrute de la música y de la cultura, que disfrute de mis conciertos. Es maravilloso que pueda participar de todo esto.

¿Está disfrutando especialmente de los últimos conciertos? ¿Ya se acerca a aquella experiencia tan libre de la música en tiempos prepandémicos?

Sí, porque al final necesito mucho el escenario y encontrarme con el público de una manera más directa. Estamos empezando a reencontrarnos y ya era hora de que retomemos hábitos, de poder disfrutar de la cultura con plenitud. Para mí es una alegría tremenda que esto vuelva a suceder.

Ya solo con el proyecto Depedro, sin contar con sus otros grupos (La Vacazul, Calexico) lleva 14 años. ¿Lo considera un éxito teniendo en cuenta que la música vivió casi dos años de parón en el mundo?

Me considero un privilegiado, porque desde los 19 o los 20 años vivo de la música. El concepto de éxito hay que revisarlo un poco. Para mí el éxito es ser feliz con lo que haces, y yo lo soy desde hace mucho tiempo. Estuve muchos años por las carreteras secundarias y son maravillosas, porque te da tiempo a disfrutar del paisaje y de la gente. Valoro cada segundo, hay que saber estar en cada momento: en esas carreteras secundarias, a las que puedes volver en cualquier instante, y también cuando actúas en grandes escenarios como el de hoy.

¿Su Máquina de Piedad mantiene el espíritu de música fronteriza de anteriores trabajos?

Creo que mi último trabajo tiene un punto más optimista. Canto sobre la necesidad de apoyarse en experiencias conscientes, hay muchas canciones vestidas de los sabores de ritmos que llevo metidos en la maleta gracias a mis viajes. Pero para mí la frontera es un punto de encuentro y no de separación. Y la inspiración no tiene que llegar de países lejanos, me inspiro mucho en cosas que ocurren a nuestro lado. No hace falta ir muy lejos para ver realidades poderosas.

¿Qué tipo de realidades poderosas?

Realidades poderosas como un padre o una madre que tiran adelante y demuestran que el valor no está en los campos de batalla sino en el día a día. Y todos tenemos ejemplos: en tu portal, tu calle, tu vecino.

En esa frontera en la que se sitúa su música caben referencias del blues (EEUU), los ritmos africanos, el reggae (Jamaica), la salsa (América latina). Una frontera que no separa sino que suma culturas.

En las fronteras al final se producen los encuentros. A nivel político se traza una línea, pero allí se hablan varios idiomas, la gente se entiende, lo ves con los ojos de tu cultura y al final aprendes de todo eso.

De hecho, anteriormente grabó algún trabajo en Arizona.

He tenido la oportunidad de ser muy viajero, de pasar por muchos puntos del planeta. Me encanta viajar, pero el viaje más relevante es volver a casa porque así puedo contarlo y compartirlo. De todos modos, en España también hay estudios maravillosos y lo más interesante son las personas. He tenido experiencias gratificantes por otros países, he grabado en Grecia, África, EEUU, Latinoamérica. Pude aprender de las formas de expresión de otras gentes. Pero en todas partes hay personas maravillosas. Por ejemplo, para las muiñeiras hay que venir a Galicia.

Ya que habla de Galicia, ¿qué me dice de su música actual?

Que es muy interesante, con gente de mucha relevancia como Baiuca. Me ha encantado producir a Guadi Galego. Galicia no solo aporta juventud y vanguardia a la música, sino también mucha tradición. Galicia es como una tierra plegada, con sobres que vas descubriendo para adentrarse en su música y su cultura. La costa gallega está llena de tesoros, te pide que te pares y escuches. Va en consonancia con mi manera de entender la vida: me gustan los preámbulos y descifrar las cosas con tiempo, porque ese tiempo da relevancia a lo importante.

Entre sus numerosas colaboraciones se encuentra Luz Casal.

En mi anterior disco de duetos conté con muchos artistas. Y esta mujer, Luz Casal, es un regalo del planeta. Cuando canta tu canción te la roba, se queda con ella: es maravillosa. Yo le he dado mucho a la música, pero la música también ha sido muy generosa conmigo.

En A Coruña ya ha desembarcado en anteriores ocasiones. ¿Cómo es el público atlántico?

El público atlántico tiene una mirada más abierta que el mesetario. Sabe que hay otras culturas fuera y está acostumbrado a abrirse. Cada vez que voy a Galicia aprendo algo nuevo.

También pasó por los coruñeses estudios Mans, con el programa Hoy empieza todo de Radio 3.

Sí, donde hice una colaboración con Izal. Vine muchas veces por A Coruña, que es una ciudad maravillosa: un istmo que se abre al Atlántico. Siempre me acogen como si fuera de aquí, la potencia del mar y la música influyen en el carácter de sus habitantes.

En su último disco cuenta con las colaboraciones de Guille Galván (Vetusta Morla) o Leiva.

Siempre he colaborado con otros músicos para nutrir mi discurso, para enriquecerlo y aprender. En la música el diálogo es imprescindible, necesitas que te pasen cosas diferentes.

¿Le queda alguien con el que sueñe colaborar?

Todo el mundo y no solo conocidos. Hay generaciones maravillosas de las que tengo mucho que aprender. También me fijo en los músicos de la calle, no hay nada más poderoso que ellos.

Más allá de Depedro está Jairo Zavala: músico de sesión, fundador de Vacazul, que hace giras con Calexico. ¿Qué le aporta cada faceta?

Todo eso forma parte de mi aprendizaje, del camino. Lo más importante es ser curioso, hay que preguntar para aprender.

Sus discos pueden escucharse en todo el mundo, ha realizado giras prácticamente por todos los continentes. ¿Cómo será la actual en estos tiempos que corren?

Como nos dejen. Solamente puedo decir eso. Saldremos adelante como sea, con ilusión, cariño, emoción... Con el anhelo de hacer el trabajo en la medida de lo posible. Ya tenemos fechas para actuar en Europa o Latinoamérica, pero caminamos con pies de plomo.