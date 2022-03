"A miña novela ‘Matarán a Reboiras’ suma loita de clases e emerxencia ecolóxica"

Ferrol, 12 de agosto de 1975. Hai xa tres anos que foron asasinados Amador Rey e Daniel Niebla pola policía franquista. Pero antes da morte do ditador aínda quedaba outro asasinato na súa cidade natal: a de Moncho Reboiras. A última novela de Luís Rei Núñez parte desa data e desa figura da loita obreira. Pero como ao final a obra tira do escritor, e non ao revés, Matarán a Reboiras (Edicións Xerais) avanza no tempo e chega ata os anos do Nunca Máis e o Non á Guerra. A imaxe das lanchas de mariscadores cortando a ría de Ferrol contra os gaseiros culmina este traballo, que toca temas ata agora non abordados na ficción galega.

Reboiras é unha personalidade política digna de novelar.

A miña novela leva o nome de Moncho Reboiras ao fronte pero abarca moito máis, nun percorrido histórico por case catro décadas. Con saltos no tempo, retrocede ao momento inicial da Guerra Civil coa sublevación militar e despois avanza ata os anos do Non á Guerra ou o Nunca máis. Aparecen persoas reais e outras literarias. Certo que ao principio centraba a novela na figura de Reboiras e falei co seu irmán Manuel. Pero decateime de que literariamente era máis interesante abrir o campo. Xa na miña novela anterior, O encargo do señor Castelao, concentraba a atención na figura do escritor e de José Gómez Gayoso —comunista nos anos máis difíciles da clandestinidade e fusilado en A Coruña en 1948—. Era a miña maneira de mergullarme nun tempo histórico da II República e os primeiros anos da ditadura, e agora sigo por ese camiño.

A propia novela levouno por unha senda inesperada, entón.

Un escribe e despois sufre modificacions. Según avanzaba, pensei en chegar a eses anos do Non á Guerra e de Nunca Máis, cun cámara de televisión e unha monxa como protagonistas que traballan na reconstrucción de episodios históricos do país e chegan á loita de Reboiras contra o franquismo. Viaxamos tamén aos acontecementos de 1972 en Ferrol e Vigo...E chegamos á loita contra o alzamento no interior da ría de Ferrol dunha regasificadora, xusto cando se constrúe o porto exterior moi preto de A Coruña. Aparece o Comité Cidadán de Emerxencias co Xeneral Gabeiras, nunha loita transversal desde a clase obreira, os mozos, e xente de distinta ideoloxía.

A súa novela pretende amosar o espíritu de loita galego?

A novela xira sobre a necesidade de mellorar o mundo, sobra a xente que considera que as nosas existencias están xustificadas coa participación neses movementos. Por iso Matarán a Reboiras suma a loita de clases, a cuestión nacional e a emerxencia ecolóxica.

Cal é a súa relación con eses tempos de revoltas nos 70?

Sumeime á loita antifranquista nos anos finais da ditadura, por idade coñezo os movementos obreiros de Bazán e a historia de Reboiras. Non pretendo ser historiador, senón novelista. Pero ao igual que os historiadores se moven na fronteira, os novelistas tamén poden reconstruír a historia. Temos ao Benito Pérez Galdós dos Episodios Nacionais, Max Aub no Laberinto Máxico ou mesmo Almudena Grandes con Episodios dunha guerra interminable. Algúns novelistas sentímonos satisfeitos nese campo: rastrexamos o presente a partir das raíces que nos condicionan. E a raíz do noso tempo está no acontecido a partir de 1936 cunha longa ditadura. Ao igual que acontece nas persoas, nos pobos tamen pesa a súa infancia.

“Non nos acomplexemos por escribir sobre Ferrol porque é pequeno, pois Paul Auster só fala de Brooklyn” O escritor mellora con cada novela? Cando falei con Saramago —Luís Rei foi xornalista cultural na CRTVG— recordo que dicía que novelar é facer unha viaxe polo imperfecto: partes dunha idea perfecta na imaxinación pero despois á hora de convertila nun libro nunca logras o que tiñas na cabeza. Normalmente co último libro que escribiches saes máis satisfeito, pero cando rematas nunca tes a plenitude e por iso continúas escribindo. Por que escribes? No meu caso escribo o libro que quero ler, porque ese libro non o escribirán outros. Unha novela ambientada en Ferrol nuns anos determinados non poden facela moitos. Se non escribimos nós esa novela, non o fará ninguén. Non debemos sentirnos acomplexados con que Ferrol é pequeno ou non ten interese, porque Paul Auster só fala de Brooklyn. O sitio pequeno é o más universal? Como diría Miguel Torga, o universal é o local sen paredes. Insisto en que temos que novelar o noso mundo, porque ninguén máis aparecerá para facelo. O mellor pagamento é quedar satisfeito co retrato que fas dos teus. Un escritor é un traficante de momentos e acontecementos, que poden ser total ou parcialmente inventados. A súa obra tamén versa sobre os medios, un sector do que ten coñecemento. Traballei nunha emisora de radio, en prensa escrita e sobre todo na TVG. Vemos a campaña de impugnación desde dentro dos Venres Negros, coa denuncia da manipulación endémica na televisión pública. Pero mentras non cambie a lei non se poderá garantir a neutralidade e pluralidade dese medio. Vemos que hai moita interese por un control político, se a influencia da televisión na xente fose menor non habería tanto control. Pero é a pescada que se morde a cola. Un medio ten máis audiencia cando é máis libre. Entón é cando o poder político quere controlalo, pero ante esa manipulación o público decide desertar.