“Las mujeres maltratadas llegan en estado de ‘shock’ y confusas”

Los 84 Centros de Información á Muller que dependen de la Xunta realizaron en el año pasado 14.415 consultas. La atención psicólogica autónomica se brinda desde un servicio, a cargo del Colexio de Psicólogos, coordinado por María Luz Losada.

¿En qué estado llegan las mujeres que han sufrido maltrato y los niños a este servicio?

Sobre los niños no puedo responder porque son atendidos por otros profesionales. A las madres les realizo la primera entrevista de toma de datos, y después ya hablan con terapeutas. Ya en el primer contacto, las mujeres se muestran confusas y en estado de shock. Les das un número de teléfono y no saben cómo hacer, per en ocasiones también son ellas las que buscan información. También llaman sus familiares.

¿Cómo son las secuelas emocionales en los niños?

Cuando una persona sufre un trauma físico, puedes tener secuelas o no. Lo mismo ocurre con el trauma emocional. Dependiendo de la severidad del trauma, hay mayor o menor probabilidad de secuelas. Pero las personas también tienen capacidad de resiliencia, y por eso los psicólogos trabajamos con ellos para integrar esas vivencias... Para que no se les rompa la vida, para que la reconstruyan y vuelvan a ser felices.

¿Qué herramientas aporta esa atención a las víctimas?

Son herramientas para trabajar su autoestima, la habilidad de comunicación, que aprendan a comprenderse y entenderse a sí mismas, que tengan también habilidad en la toma de decisiones... Las necesidades dependen de cada persona.

¿Les cuesta aceptar que sus hijos también han sido víctimas de esa violencia de género?

Para ellas ha sido duro aceptar que son víctimas, y también que los hijos son víctimas. Minimizan sus vivencias, creen que no les ha impactado tanto. Pero cuando los niños ven a papá insultando y amenazando a mamá, reciben un gran impacto.

¿Con qué protocolo llegan a este servicio?

Las mujeres tienen que certificra que son víctimas de violencia de género y que son atendidas en un servicio especializado de emergencias, por ejemplo un CIM.

Otro programa atiende a hombres con problemas de control de violencia con la pareja.

Se ha incrementado la cifra de hombres que piden ayuda porque no quieren verse ejerciendo esa violencia. Se les hace una entrevista y hablan con el psicólogo, para aprender habilidades de comunicación, entender el círculo de la violencia ydetectar las señales.