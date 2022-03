Sangue galega en nove pezas para a 25 edición do Festival de Málaga

Polas veas do cinema español corre con forza a sangue galega. A súa férrea saúde amosábase na noite do sábado coa expectación ante os premios Mestre Mateo. Pero xa ao longo desta semana, o audiovisual de Galicia entraba como un torrente polo Festival de Málaga. Na súa 25 edición, hai nada menos que nove títulos desta terra. E un expositor co apoio da Xunta entra “no mercado paralelo con profesional acreditado da industria”.

A inauguración deste Festival de Málaga, puntal en éxitos de público para o cine español, xa correu a cargo do Código Emperador. Dirixida por Jorge Coira, que triunfou nos Mestre Mateo con seis premios para a súa serie Hierro, conta no seu plantel co Luis Tosar e a producción de Vaca Films. Á súa estrea asistiu o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, en representación da Xunta xa que a película recibiu unha subvención autonómica de 400.000 euros.

Este martes presentarase a serie Rapa: unha serie de Movistar + rodada en Ferrolterra e Ortegal, baixo creación de Fran Araújo e Pepe Coira.Proxectarase na sección Pantalla TV co seu primeiro episodio. Nas imaxes poderá verse a Serra da Capelada, principal espazo da rodaxe. O proxecto é de Portocabo, que recibiu 300.000 euros do fondo de captación de rodaxes do Hub audiovisual da Xunta.

Código Emperador e Rapa son as principais pezas do audiovisual galego en Málaga. Pero a maiores, poderanse ver a curtametraxe Rompente de Zeitun Films, os documentais Welcome to ma Maison de Gaitafilmes e Onde máis doe de Xamalú Filmes, a longametraxe Cando toco un animal da cooperativa Sétima, Memoria, Sycorax e O sembrador de estrelas.Tamén pasan por Málaga outros actores galegos como Javier Rey con La Cima.

O festival celébrase ata o vindeiro domingo 27 de marzo en varios espazos de Málaga. E as películas galegas recibiron unhas subvencións de case 700.000 euros do Goberno da comunidade, segundo indica a Xunta. Desde este luns ata o xoves, haberá no certame un mercado paralelo para a industria “no que se reunirá público profesional acreditado de produtoras, canles de televisión, distribuidoras, empresas dedicadas á comercialización e prensa especializada”. Alí a Xunta instala por primeira vez un expositor propio no Málaga Filme Industry Zona (MAFIZ) para que os profesionais fagan contactos e se difundan os catálogos Films from Galicia e Shorts from Galicia. Reúnen 58 e sete títulos respectivamente, editados pola Consellería de Cultura.

Estes documentos buscan “contribuír á promoción internacional dos novos produtos galegos de cinema e televisión, así como pór en valor a súa calidade artística e técnica para unha panorámica de actualidade deste audiovisual”.