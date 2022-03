Usted pertenece a la Red Española de Investigación del SIDA, ¿cómo afecta el VIH al hígado?

¿En qué momento debemos dar la voz de alarma o qué síntomas se dan cuando el hígado no marcha bien?

Cuando en las analiticas aparece una elevación de las enzimas hepáticas o transaminasas, que puede ser por una enfermedad hepática. Podría obedecer al exceso de alcohol, a la ingesta de fármacos tóxicos para el hígado, a un envenenamiento por setas... El médico debe solicitar estudios para aclarar la causa de la alteración y descartar enfermedades virales.

Usted dice que el hígado graso es la enfermedad del siglo XXI.

Es la enfermedad del siglo XXI, es una epidemia porque la obesidad crece cada año. Más del 30% de la población española tiene sobrepeso u obesidad. Esos transtornos afectan al hígado, al aparato locomotor... Y el depósito de grasa en hígado también se asocia a un riesgo de enfermedad cardiovascular.

Luis Morano ejerce como facultativo de la Unidad de Patología Infecciosa del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Y preside el Grupo de Estudio de las Hepatitis Virales de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. El avance en los tratamientos de la hepatitis C es evidente. Hay un gran avance debido a la eficacia de los antivirales de acción directa en más de un 98%, en Galicia es del 97,2%. Lo extraordinario es que no se cure la hepatitis C. Son tratamientos muy bien tolerados y el coste se ha reducido muchísimo.

El VIH y el virus de la hepatitis C comparten vías de transmisión similares: sangre contaminada, relaciones sexuales de alto riesgo. Es muy frecuente la coinfección de VIH y hepatitis C. La ventaja es que los diagnosticados de VIH tienen controles frecuentes hospitales y se han podido tratar. Actualmente, solo entre el 2 y el 3% de los infectados de VIH tienen hepatitis C. Esa enfermedad hepática se ha reducido en los infectados por VIH drásticamente en cinco años, y también está a punto de eliminarse.