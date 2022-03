Corea se engancha a las Bonilla

Más de 10.000 kilómetros separan A Coruña de Corea del Sur. Horarios, costumbres y tradiciones diferentes, pero una perdición en común: las patatas de Bonilla a la vista. Un placer compartido que también conquista a las estrellas. Una lata de Bonilla ya se coló en Parásitos, que ganó el Óscar a mejor película en 2020, y también en el videoclip de la banda coreana TXT. Ahora son los miembros del grupo BTS los que se enganchan a este producto. Un miembro de esta banda de KPop, Jung Hoseok, ha posado comiendo patatas en una sesión de foto (shooting) que se ha hecho viral.

No hace falta que los chicos de BTS hagan nada del otro mundo para conquistar la red. Su éxito está más que consolidado. Tienen más de 63 millones de seguidores en Instagram —Rosalía, por ejemplo, no llega a 20— y en 2021 se convirtieron en el grupo más escuchado de Spotify, solo por detrás de Bad Bunny y Taylor Swift. Un fenómeno de masas que no deja a nadie indiferente. Arrasan en Youtube, donde uno de sus vídeos, Dynamite, supera los 1.420 millones de visitas. Inalcanzable para muchos. Esos seguidores de BTS se conocen como ARMY.

La fotografía de Jung Hoseok con la icónica lata de 500 gramos de patatas Bonilla se publicó en una cuenta dedicada a la actualidad musical del KPop, un género musical que incluye diversos estilos musicales como el pop, rap, EDM, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur. La imagen tiene más de 750.000 likes.

Pero la marca coruñesa, que cumple 90 años, ya había conseguido hacerse un hueco importante en el mercado coreano. “Desde 2016 conseguimos consolidarnos allí. Se reflejó en las apariciones en la película y ahora con esos dos grupos de KPop. Es nuestra carta de presentación al mundo: A quien prueba este producto, le gusta”, analiza el director de Marketing de Bonilla, Diego Armando García.

Pero, ¿de dónde sale esta conexión con las grandes estrellas? ¿Es fruto del azar o una colaboración? “No es un product placement”, sentencia García. La aparición de la lata azul y blanca en manos de Jung Hoseok es “algo espontáneo”. De hecho, Bonilla también se enteró por las redes. “Nos avisaron de que salía en Instagram y también nos llegaron correos electrónicos. Nos llamó mucho la atención”, confiesa el director de Marketing, que sabe que esa imagen puede dar la vuelta al mundo. Recuerda que “millones de personas” vieron las patatas “en Parásitos y en el videoclip de TXT”.

“No es un product placement, es algo espontáneo", cuenta el director de Marketing de Bonilla

Una patata gallega en los labios de uno de los miembros de BTS, una de las más famosas del mundo, no es algo que se vea todos los días. Los shootings de la banda son ya un manual de estilo para los jóvenes de todo el planeta. Para la marca es una muy buena noticia: “Es algo que ellos quisieron poner ahí. Es un producto que está de moda en Corea del Sur”.

Esta aparición inesperada puede hacer que el boom sea todavía mayor. “A ver cómo somos capaces de reaccionar a esto”, se sincera Diego Armando García, que asegura que Bonilla “intentará suministrar la mayor mercancía posible, como hemos hecho anteriormente”. No es un objetivo fácil. Primero por la huelga de transportistas, que ha obligado a la empresa a paralizar los grandes envíos a nivel nacional e internacional, y segundo por el proceso de elaboración de las patatas. “No hay un botón mágico. Haremos lo que nos permite la producción artesanal de la patata”, justifica.

Unas patatas, en definitiva, que recorren mundo —se pueden encontrar en más de 20 países— y que conquistan a todo aquel que las prueba. Su último destino, en 2019, fue Australia, donde la primera remesa se agotó en unas horas. Ahora, este producto de origen gallego es el encargado de promocionar A Coruña como destino gastronómico en la feria Madrid Fusión, el congreso global de gastronomía y turismo que se desarrolla en Ifema entre el 28 y el 30 de marzo. Otra ventana al exterior para ese manjar elaborado con patata de primera calidad, aceite de oliva y sal.