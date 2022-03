Angélica Dass, fotógrafa, en A Coruña: “Creo firmemente en la función del arte para generar diálogo”

La fotógrafa brasileña Angélica Dass es una “contadora de historias” que necesita imágenes y que narrando su vida ha conseguido “ser el espejo para un montón de gente”. Visita A Coruña, una ciudad “con olor a mar” y clima “templado” que le "recuerda" a su Río de Janeiro natal y en la que se siente “como en casa”, para reivindicar el arte como “una herramienta de diálogo y transformación social”. Lo hará en el congreso Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), que se celebra hoy en Palexco.

Se estrena en el congreso Lo Que De Verdad Importa. ¿Qué destacaría de este encuentro?

Una de las cosas más bonitas de Lo Que De Verdad Importa es que pone el foco en los jóvenes, precisamente, en un momento en que les estamos pidiendo que sean el futuro y el motor del cambio, sin embargo, ¿les estamos dando herramientas para serlo? Este congreso me parece fundamental porque les enseña diferentes realidades y les da recursos para comprenderlas. Es un lugar de empatía.

Usted trabaja también para dar esas “herramientas” a los jóvenes y “que ellos las amplifiquen”. ¿Qué les ofrecerá en la cita de hoy?

Trataré de mostrarles cómo pueden transformar en una fortaleza algo que, en principio, parece una debilidad. En mis trabajos hablo de discriminación, deshumanización... y de cómo logré convertir todo ese dolor en amor. Esa es la clave: mirar siempre al pasado para entender de dónde venimos y proponer, en el presente, cómo es el futuro que queremos construir.

¿Cómo es?

Un futuro más empático, en el que miremos a los otros como nos gustaría ser mirados. No soy una persona religiosa, sigo al Dios de Baruch Espinoza, la naturaleza, pero me encanta el filósofo Jesucristo, y para mí lo que de verdad importa es exactamente eso: tratar a los demás cómo queremos ser tratados. Hacer ese espejo. Tal vez sea una de las razones por las que estamos tan implicados en la guerra de Ucrania y menos en otros conflictos. Ojalá a partir de ahora aprovechemos toda esa energía, ese aprendizaje y esas conexiones creadas por Ucrania y podamos ser tan generosos e implicarnos tanto con otras poblaciones que están sufriendo exactamente lo mismo.

"Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados es para mí lo que de verdad importa"

En su trabajo más mediático, ‘Humanae’, trata de documentar los verdaderos colores de la humanidad en lugar de las falsas etiquetas “blanco”, “rojo”, “negro” y “amarillo” asociadas a la raza. ¿Surge de su propia experiencia este inusual ‘Pantone de la piel’?

Humanae nace, efectivamente, de reflexiones de mi infancia, cuando no entendía qué era “blanco” o “negro” como colores asociados al concepto de raza. Empecé a hacer fotografías con 30 años, pero esas reflexiones me han acompañado durante toda mi vida.

¿Cómo se gestó ese proyecto?

Todo arrancó con una fotografía mía y otra de mi marido. Realicé estas dos primeras instantáneas tratando de contestar a una pregunta que entonces me hacían mucho: de qué color iba a ser nuestro hijo, al ser yo tan marrón y él tan rosa. El proyecto continuó retratando a mi familia, en Brasil, y a la suya en España, y ahí empecé a descubrir que la mejor parte de ese trabajo no era la reacción a esas imágenes, sino el diálogo que se establecía, ya que las reflexiones de unos y otros eran completamente distintas. Y creo que el momento de transformación llegó cuando empecé a conversar con personas a las que no conocía.

¿Qué le aportó ese diálogo con desconocidos?

Escuché historias semejantes a la mía y también a personas con vivencias muy diferentes pero con ganas de posicionarse al lado de la narrativa que estaba compartiendo. Descubriéndome acompañada fue cómo transformé el dolor en amor. A veces tengo la sensación física de que hay un montón de manitas sujetándome y de que, todos juntos, estamos cambiando esa narrativa.

"Hay que tener cuidado con todas las deshumanizaciones que forman parte de nuestro día a día"

Desde que arrancó ‘Humanae’, nada menos que 4.576 ciudadanos de todo el planeta han posado para su objetivo.. .

Y todos ellos, al igual que esa gente que me transmite cómo le ha impactado mi trabajo o esos docentes que me dicen que hay un antes y un después de haber mostrado uno de mis proyectos en sus clases, calientan mi corazón y me impulsan a seguir hacia adelante. Por eso hablo siempre del colectivo y de compartir como una gran herramienta de autocura. Cuando estás en el lugar de la deshumanización, te sientes muy solo.

Utiliza el término “deshumanización” para hablar de discriminación, ¿por qué?

Porque al pagar menos a una mujer que a un hombre se la está deshumanizando, diciendo que ella vale menos que él. Y cuando se afirma que un inmigrante tiene menos derechos que un local, se está considerando lo mismo. Hay que tener cuidado con todas esas deshumanizaciones que forman parte de nuestro día a día.

‘Humanae’ es un trabajo en progreso. ¿Tiene fecha de caducidad?

Cuando un policía de Mineápolis (Minnesota, Estados Unidos) asesinó a George Floyd, en mayo de 2020, todo el mundo puso un cuadradito negro en su perfil de Instagram, y yo lo hice también. No me uní a ningún hashtag, pero escribí la siguiente frase: “Tal vez ahora la gente pueda entender porque no estoy cansada de ocho años trabajando con Humanae. De lo que estoy agotada es de 41 años siendo deshumanizada por ser quien soy”. Mientras siga entendiendo quien soy y continúe siendo tratada como menos humana por eso, debo seguir con ese proyecto. Creo firmemente en la función del arte como generadora de diálogo, y aún hay mucho que hablar sobre este tema, por tanto, dejar morir Humanae porque quiero hacer otras cosas sería estúpido. Haciendo este trabajo he recibido un tesoro. Aunque no tirase ninguna otra foto, incluso si me muriese ahora mismo, Humanae seguiría vivo.

Asegura que “antes de crear imágenes” hay que “pararse a pensar”.

Así es. A una de las niñas que participa en unos de mis trabajos fotográficos le pedí que escribiese una carta a un adulto contando qué es para ella ser un adolescente. En esa misiva ponía: “Los adultos dicen que los adolescentes tenemos que cambiar y transformar el mundo. ¡Al final tendremos que arreglar nosotros todo lo que ellos han hecho mal! Creo que esta frase resume un espíritu muy contemporáneo.

"Lo vivido durante los dos últimos años ha sido una oportunidad de aprender sobre vulnerabilidad"

¿Ha supuesto la pandemia de COVID un punto de inflexión?

Pienso que sí. Los dos últimos años han sido muy duros, e incluso en el inmediatamente anterior a la pandemia, con los Friday for future, se estaba colocando ya a los jóvenes en el centro de ese cambio, no obstante, insisto: ¿Qué herramientas les estamos dando? Porque sí veo que existe esa necesidad, incluso al hablar de los que están solos.

¿A qué se refiere?

A que muchos están solos porque no saben cómo compartir. Porque no les hemos dado herramientas para estar en esa posición de vulnerabilidad. Lo vivido en estos dos últimos años ha sido una oportunidad de aprender, precisamente, sobre vulnerabilidad. Si todo el mundo se preocupa hoy por la salud mental es porque hasta ahora no se habían trabajado las capacidades para enfrentarnos a ser vulnerables. Y si los adultos fallamos en eso, ¿cómo vamos a ser capaces de transmitírselo a los jóvenes?