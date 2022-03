La “gripalización” abrupta del COVID siembra dudas

La decisión de la Comisión de Salud Pública de que a partir del lunes los casos leves o asintomáticos de COVID no solo no se contabilicen y se les hagan las pruebas, sino que tampoco guarden aislamiento, ha causado sorpresa y preocupación entre los médicos y epidemiólogos.

Por mucho que Pedro Sánchez en enero, en plena ebullición de la sexta ola, se mostrase partidario de gripalizar el COVID, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, había aclarado en multitud de ocasiones que se esperaría a “amainar” la sexta ola. Sin embargo, la curva no solo ha frenado su descenso en torno a 400 casos por 100.000 habitantes, sino que en algunas autonomías repunta.

De ahí que la mayoría de los expertos consideren “arriesgado” este inicio de una fase de “transición” en el sistema de vigilancia de COVID, en el que solo se contabilizarán los casos graves y en entornos vulnerables. En la reunión entre el Gobierno y las comunidades, el 10 de marzo en Zaragoza, no se hablaba de relajar los aislamientos y después de que Sánchez abriera, el 21 de febrero, la puerta a desterrar la mascarilla en interiores, esta flexibilización, que aún está en estudio, era más esperada que el fin del aislamiento para los contagiados en estado leve o asintomático.

“Ha sido una sorpresa”, admite el epidemiólogo Joan Caylá, quien asegura que es “prematuro” relajar los aislamientos con una incidencia de 400 casos y que sube en nueve comunidades. “Si dejamos de aislar a positivos, pueden contagiar y los contactos, pueden enfermar, no es bueno para propiciar el control de la enfermedad”, avisa. Por ello, en su opinión, el COVID continuará “en cifras elevadas durante tiempo”.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), el doctor Marcos López Hoyos, apunta que la decisión obedece más a otras cuestiones que “a las estrictamente sanitarias”. Además, advierte, existe “un problema” porque ya actualmente “mucha infección asintomática o sintomática leve” no se detecta porque el número de test que se están haciendo “ha disminuido claramente”.

Hoyos indica que en los países europeos donde se han levantado todas las restricciones “está habiendo problemas y ya empieza a haber un pequeño repunte de hospitalización”. En España, continúa, “no se sabe qué incidencia hay” porque, insiste, se están haciendo menos pruebas. Por eso, pide que, en este nuevo escenario, “en el momento en el que haya el mínimo cambio de tendencia, remitamos y volvamos a controlar”. López-Hoyos pide a la población que tenga especial cuidado y que quienes estén contagiados lleven mascarilla FFP2 para proteger a los más vulnerables.

El epidemiólogo Oriol Mitjà recuerda que el sublinaje BA.2 de la ómicron, que está causando un “repunte en muchos países europeos”, es más transmisible y tiene potencial para infectar a los que no han pasado la ómicron y los que hace más de tres meses que se vacunaron, por lo que, en esta situación, “supone un riesgo grave” que se prescinda de aislar a positivos.

“En toda la Europa se está imponiendo la idea de que la pandemia se ha acabado”, alerta desde el Reino Unido el médico y escritor Salvador Macip, apuntando además que en aquellos países en los que se ha prescindido de aislamientos, test o mascarilla “inmediatamente los casos han empezado a subir”. Por ello, dice, “hay que actuar con cuidado” para evitar un nuevo aumento de hospitalizaciones y muertes.

También incide en la peligrosidad del linaje BA.2 el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). “Aunque tiene menos riesgo de enfermedad grave, puede diseminar los contagios de manera alta, por lo que es una medida poco meditada y precipitada”.

El médico se queja, además, de que Sanidad “vuelve a cargar sobre Atención Primaria la responsabilidad de distinguir los casos de más gravedad o de decidir los aislamientos, además de dejar en manos del paciente la responsabilidad de declarar o no qué le ocurre”. Armenteros insiste en que se trata de una medida no justificada porque, recuerda, cuando la incidencia del virus “era de 40 o 50 casos no se adoptaron iniciativas similares”.

Por su parte, para Quique Bassat, epidemiólogo del ISGlobal, es razonable “dejar de testar sistemáticamente a todo el mundo y obsesionarse con detectar nuevas infecciones”. Sin embargo, advierte de que, en los casos en los que se confirme que son positivos y con la actual incidencia, es “arriesgado” eliminar aislamientos.

“La curva ha bajado muy bien, pero estamos todavía en una incidencia muy alta, con mucha transmisión. Por eso me parece arriesgado, pero entiendo que es hacia donde va el mundo y los países que han asumido la estrategia de permitir que haya casos y minimizar los daños”, indica Bassat.

Todos los epidemiólogos, añade el pediatra, consideran que para adoptar una medida “tan drástica” como la anunciada por la Comisión de Salud Pública, la incidencia debería estar “por debajo de 100”.