A idade de ouro do Carballo Interplay

Vivimos a idade de ouro do entretemento por Internet? O Carballo Interplay chega á súa novena edición convencido diso. Desde o 6 ao 9 de abril, o Festival de Contidos Dixitais traerá a Galicia ás voces máis autorizadas neste soporte con especial relevancia para a cultura e o activismo. Pasarán novísimas figuras do feminismo como Inés Hernand, Elizabeth Duval, Ana Polo, Asaari Bibang, Andrea Gumes, Eugenia Tenembaum ou Nerea Pérez de las Heras. E concursarán “as 16 mellores series web do mundo”.

Como recorda Andrea Villa, encargada da programación desta “cita obrigada” para a creación de contidos dixitais, “o Carballo Interplay é o primeiro festival de series web en España e cada vez incorpora temas máis interesantes”. A concurso irán esas 16 series de países como Irlanda, Hungría, Canadá, Brasil, Países Baixos e España.Os premios repartiranse entre o Certame de Series e o Concurso de Proxectos de Serie Web en Galego. Proxectaranse a última serie web galega e vencedora do ano pasado Pringadas de Belén Puime, a vencedora de hai dúas edicións Cacola de David Fidalgo, e a primeira serie web galega Angélica e Roberta de Sandra Lesta e Sonia Méndez (2012).

Coa creación multidisciplinar como eixo transversal, esta novena edición afondará no activismo por Internet “como ferramenta de transformación social, con novas voces para concienciar e o humor sempre presente”. Recoñece Andrea Villa que “estas voces especializadas antes non tiñan oco nos medios xeralistas, pero agora son os medios xeralistas os que as buscan nas redes”.

Os contidos xerados para Internet, tanto de ficción como divulgativos ou de humor, logran así cada vez máis cotas de público —sobre todo coa invasión masiva do streaming derivado da pandemia—. Os asistentes ao Carballo Interplay poderán precisamente asistir en directo a gravación dalgúns programas.Por primeira vez, o Gen Playz de RTVE sairá de Madrid para realizarse en Galicia —o xoves 7 de abril ás 20 horas no Mercado de Abastos de Carballo—. Premiado como Mellor Programa de Entretemento nos Ondas de 2021, o Gen Playz presentado por Inés Hernand enfocarase á Xeración Z. Tamén se realizará desde Carballo o Tardeo de Radio Primavera Sound, con Andrea Gumes e dirixido por Marta Salicrú que tamén se encargará da Sesión Vermú do sábado 9 de abril ás 13.00 horas.

Que aportará cada unha das mulleres que pasará polo Carballo Interplay? A programadora Andrea Villa fai a sua presentación: “Inés Hernand é a comunicadora do momento pola súa espontaneidade e o trato accesible para a Xeración Z de temas dun gran peso social”. Sobre a activista Elizabeth Duval, pode que o nome de máis actualidade no cartel, considera Andrea Villa que “é unha referente total tamén no audiovisual”. Para o público do Interplay “abrirá o seu disco duro ou memoria que configura a súa personalidade”, cun formato de Código Fonte Audiovisual (conferencia máis proxección) baixo o nome de Cartas a las niñas del 2000. “Trátase dunha estrea para nós”, avanza o certame.

O humor reivindicativo se reforzará co Rajando con… Ana Polo e Asaari Bibang. Ana Polo é unha das cómicas punteiras en España, xornalista e especializada en feminismo. E Asaari Bibang tamén se adica ao humor pero desde a ollada antirracista. Tamén pasarán a historiadora da arte especializada en estudos de xénero Eugenia Tenembaum e a xornalista Nerea Pérez de las Heras.

A organización do Carballo Interplay destaca ademáis “a importancia de que un certame así se leve fóra das grandes cidades galegas e chegue a unha poboación como a nosa”.