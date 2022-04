Educación suspende la sustitución de profesores con bajas inferiores a los diez días

Desde que se inició la pandemia, hace ya dos años, la Consellería de Educación puso en marcha un sistema más ágil para cubrir las bajas de profesores que se fueran produciendo, que eran muy numerosas además. Los llamamientos de los sustitutos se producían a diario al margen de la duración de la enfermedad del docente que ocupaba la plaza. Pero este modelo ha llegado a su fin y la Xunta ha vuelto al sistema vigente antes de la aparición del coronavirus, de forma que solo se llama a un profesor sustituto para incorporarse a un centro cuando la baja del titular supera los diez días de duración.

La vuelta al modelo anterior a la crisis sanitaria se la comunicó el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, a los integrantes de la mesa sectorial de educación celebrada esta semana. Los sindicatos se habían quejado del cambio de sistema, para regresar al que estaba vigente antes de 2020, pese a que las bajas se siguen produciendo por coronavirus.

“Dicen que estamos en una situación de postCOVID y que así van a actuar salvo en casos excepcionales”, denuncia el secretario xeral de CIG-Ensino, Suso Bermello.

“Las necesidades de los centros están cubiertas y no tenemos ninguna queja por parte de los mismos. La cobertura de plazas de profesorado en Galicia durante toda la pandemia ha sido ejemplar”, indicó la Consellería de Educación.

Tanto CIG como Anpe sostienen además que la Xunta borra las bajas comunicadas por los centros cuando la duración de las mismas no supera los diez días, por lo que estas no son cubiertas. Se trata de una práctica que se comenzó a aplicar hace unos dos meses.

El sindicato nacionalista precisa que de media son entre 20 y 30 las bajas que se suprimen del sistema, pero que bien podrían ser el doble dado que los colegios e institutos, al ver que la consellería no responde, optan directamente por no comunicar las vacantes cuando estas no alcanzan los diez días de duración.

Además, mientras antes se producían llamamientos todos los días, ahora solo se producen los martes y los viernes.

“Desde la CIG-Ensino exigimos a la Administración una rectificación urgente en esta política de cobertura de las bajas y que se sigan realizando llamamientos todos los días. Además, animamos a los centros educativos a que sigan subiendo todas las vacantes que necesiten, sea cual sea su duración y causa, e incluso que las vuelvan a subir al sistema después de que las borren, como ya está haciendo algún centro”, demanda Suso Bermello.

“Conviene recordarle a la Xunta que si un equipo directivo sube una vacante es porque la necesita, por lo que está vulnerando el legítimo derecho del alumnado y del centro a recibir la atención que necesitan”, cuenta la CIG.

Cuando las bajas son inferiores a los diez días, se cubren solo en casos excepcionales, como en las escuelas unitarias. Pero en el resto, son los profesores de guardia los que se van rotando para atender esas vacantes. Pero este sistema acarrea consecuencias para los estudiantes. El presidente de Anpe, Julio Díaz, sostiene que cada día de baja es atendido por un profesor distinto, a veces durante todo la jornada o solo una hora y no sabe cuánto va a permanecer realizando esa sustitución, por lo que no puede preparar la materia adecuadamente. “Y esto tiene impacto en el desarrollo curricular, que ya acumula un importante retraso por las circunstancias en que comenzó el curso”, denuncia Julio Díaz.