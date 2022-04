Del lienzo a la mesa ‘delicatessen’

En Oporto, junto a la Torre dos Clérigos, en una antigua mercería de 1910 de arquitectura colonial, se encuentra una de las tiendas más originales de la ciudad portuguesa: Casa Oriental. En su interior, ni ropa, ni vino de Oporto, ni souvenirs a la antigua usanza, sino latas de sardina, pulpo...

No son unas conservas cualquiera. Destacan por sus diseños desenfadados, originales, incluso bizarros. Una de las líneas de la marca, Comur (con 21 tiendas así por todo Portugal, incluidos aeropuertos), dedica cada conserva a un año, recogiendo el número así como los hitos históricos del mismo en la parte superior.

En la Bretaña francesa, también como souvenirs se ofrecen latas con ilustraciones sobre el metal.

Galicia ha tomado nota. Si en el vino de las denominaciones de origen gallegas lo han comprendido con un plus de diseño en las etiquetas y carteles —no se pierdan la exposición estos días de Terras Gauda en Vigo con las obras de la Bienal de Cartelismo—, ahora es la ocasión de los sectores gastronómicos. Mostramos tres ejemplos: Casa da Avoa, Maruxas de Nata y Ar de Arte. Desde esta última, están sorprendidos: “En Canadá, han llegado a enmarcar nuestras conservas”.

Un pintor como autor insignia

Galicia, la potencia mundial conservera ha entendido que también se puede alimentar el alma por los ojos con un toque artístico. Una prueba son las cajas de las latas de marisco y pescado de Ar de Arte, una empresa que desde la Costa da Morte, busca la excelencia en el contenido pero también en el exterior con el estuchado. Su propuesta ha convencido incluso fuera del país. Actualmente, se venden en Canadá, Suecia, Grecia, Filipinas y Alemania. Las ilustraciones de las cajas son auténticos minicuadros, firmados por artistas como Celso Martínez, Fernando Rei y Lucía Romaní. Esta última es profesora en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra y se ha encargado de diseñar el packaging de la línea de patés gourmet lanzada el pasado mes por la firma y que presenta marisco al 100%. Celso Martínez fue quien firmó las ilustraciones de cuatro cajas de mejillones en una colección dedicada al Camino de Santiago, cuatro exquisitos cuadros. Sin embargo, el autor insignia de la marca es Fernando Rei, de Muros. “Sus ilustraciones son muy poéticas”, destaca Alex, responsable de la conservera. “Tuvimos un flechazo con su obra. Entramos en la galería Stoupa de Cee y vimos un cuadro de sardinas colgadas. Nos llamó la atención y nos pusimos en contacto con él y aceptó plasmarlo en un estuche nuestro”, añade. Begoña Fernández, de Stoupa, recuerda perfectamente aquel día y asegura estar “muy orgullosa de ser parte de ese proyecto. Me parece perfecto, es una forma de vender nuestro producto gallego con arte. Usar artistas gallegos es un acierto”. Desde Ar de Arte, reconocen que la inspiración llegó de viajes a Portugal y Francia donde vieron ideas que hermanaban arte y conservas. Por su parte, Fernando Rei —que usa pintura fabricada por él mismo— confiesa: “Alucino. ¿Que enmarcan las cajas que ilustré yo en Canadá? Me da la risa pero es una alegría, te anima”. El cuadro de las sardinas colgadas, explica, tuvo su inspiración “en la señora Socorro, de Muros, quien ahumaba las sardinas. En el Museo do Mar de esta villa ves cómo las espetaban para ahumarlas. Es una imagen plástica muy bonita”. También lo es la ilustración dedicada al bacalao y para el que pensó en cómo colgaba este pescado en casa de su abuela.

Galletas con arte en lata

“Apostamos por un packaging especial que son dibujos muy exclusivos que reflejan lo que está detrás de nuestros valores. La gente se siente identificada con la temática. Nos llaman de toda España para que les consigamos las latas que no dan encontrado y así tener la colección”, explica Sandra Suárez, administradora de la empresa de galletas Maruxas de Nata. Aunque la filosofía de la marca es fomentar el consumo local, las ilustraciones realizadas por Elga Fernández Lamas —artista gallega afincada en la Comunidad Valenciana—, Leandro Lamas o Blanca Vila han impulsado que vendedores de otros lugares se hayan interesado por estas galletas de nata cruda y sus cajas tan especiales. “El mercado fundamentalmente es Galicia pero tenemos presencia en todas las provincias de España y también vendemos pero de forma testimonial en tiendas de gallegos en Bremen (Alemania) y el sur de Francia”, explica Sandra Suárez. Esta detalla que cada año ofrecen una edición especial. En la primera, los dibujos de las latas homenajearon a la mujer rural; en el segundo, sacaron imágenes de las Meninas de Ferrol. “En el barrio Canido de Ferrol en septiembre se celebra la Festa das Meninas, artistas pintan las Meninas de Velázquez en los muros de los edificios de la zona”, detalla Suárez. En la tercera edición, la artista invitada fue Elga Fernández Lamas que se encargó de decorar una caja redonda de maruxas (una galleta con una vieja receta de la zona de San Sadurniño, en la comarca de Ferrol). En esta ocasión, el motivo artístico fue el Xacobeo por lo que apostó por el Pórtico da Gloria de la catedral compostelana. Para este año, cuarta entrega especial, la marca guarda silencio de momento. Habrá que esperar a después del verano para conocer al artista y temática de las próximas cajas.

Marisco de cortello con diseño

¿Quién dijo que las latas deben ser aburridas? En la empresa Casa da Avoa lo tenían claro desde el principio. “Queríamos ofrecer un producto típicamente gallego pero con una imagen impactante, que tuviera relación con Galicia, con la tradición, pero con tintes modernos”, explica Abel Piñeiro, un periodista que un buen día se alió comercialmente con un amigo de la infancia —Víctor Pedrosa, tercera generación de una familia especializada en el envasado y preparación de chorizos— para crear una firma de alimentos gourmet. Ahora mismo, presentan en lata chorizos de castaña, con grelos, con queso, tomate, vino albariño, con una ilustración exterior que muestra un cerdo marinero. “La imagen la creé yo”, explica Abel, “y hace referencia a que ofrecemos marisco de cortello”. A mayores, también ofrecen pastrami y rinchón (chicharrón) con envases que muestran a parejas bailando o calaveras con el sombrero típico de la zona de Outes (sancosmeiro) para los sticks picantes de longaniza.