Janessa Richard ha generado una gran polémica con la publicación de su último vídeo de TikTok. Esta extrabajadora de una cadena de hoteles ha subido un vídeo donde explica la importancia de cambiar el papel higiénico. Según explica, siempre a través de su experiencia personal, el personal del establecimiento no suele cambiar el papel higiénico entre los huéspedes. Si todavía hay papel, los trabajadores simplemente doblan el extremo y no lo cambian.

Explica que puede no ocurrir en todos los hoteles pero ha querido aconsejar a sus seguidores para que lo tengan en cuenta en sus futuras visitas.

Además de este consejo, Janessa recomienda no usar los vasos que vienen en cada habitación de hotel ya que "la mayor parte del tiempo no son cambiados entre alojamientos de huéspedes siempre y cuando luzcan limpios" asegura.

Pero su consejo sobre el papel higiénico no ha tenido demasiado éxito. De hecho, ha recibido bastantes críticas al respecto. Varios usuarios respondieron al vídeo indicando que no les importa que no se cambie y que lo prefieren para no derrochar tanto papel. "¿Qué tiene de malo dejar el papel higiénico?", se preguntó un usuario.

Aunque también una parte de sus seguidores a los que no les hizo demasiada gracia conocer estar información. Alegaron que, si estás pagando un elevado precio por quedarte en un hotel, lo mínimo es que cambien el papel higiénico del baño.