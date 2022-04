Puntadas con corazón en A Coruña para pacientes con cáncer de mama

Nuria Arias Rivera tiene solo 10 años, pero se maneja con soltura entre hilos, telas y patrones. Una pasión por la costura que esta niña coruñesa ha heredado de su madre, con quien comparte afición y una cuenta de Instagram, @amancina_21, donde cuelga todas y cada una de sus confecciones y donde comparte también, en muchos casos, el proceso creativo. Tote bags, minineceseres, gorros bucket reversibles, calcetines navideños, baberos, cubrepañales, estuches escolares... todo un universo de productos “feitiños a man con amor” entre los que figuran unos cojines con forma de corazón y un significado muy especial, pues sus destinatarias son mujeres recién operadas de cáncer de mama.

La pequeña eligió las telas, se encargó de coserlos y también enseñó a sus más de mil trescientos seguidores de Instagram cómo hacerlo para, posteriormente, donarlos a la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, que a su vez los entregará a pacientes mastectomizadas. “Nuria realiza muchas actividades, como teatro y baile, además de todos los exámenes y deberes del colegio, pero aún así saca tiempo para iniciativas como esta, que demuestran que la solidaridad no tiene edad”, resaltan desde la AECC.

Cuenta Nuria que sus primeros pinitos con la máquina de coser se remontan a “hace unos dos años”, cuando su madre le propuso probar la afición en la que ella se había iniciado tiempo atrás. “Cuando era más pequeña, mi madre iba a clases de costura, venía una profesora a casa y me hacía ropita y esas cosas. Un día me preguntó si yo también quería probar, le dije que sí y, desde ese momento, me encanta”, recuerda con desparpajo, antes de explicar cómo se le ocurrió confeccionar cojines con forma de corazón para pacientes intervenidas de tumores mamarios.

“Por San Valentín, en las cuentas dedicadas a la costura que seguimos en Instagram todo el mundo estaba haciendo corazones, pero a mí me apetecía darle un significado distinto a todo eso. Entonces mi madre me comentó que, hace unos años, había cosido un cojín con forma de corazón para una amiga que tuvo cáncer. Me pareció una buena idea hacer lo mismo, y nos pusimos manos a la obra. Ella me ayudó con el primer cojín, pero de los siguientes me encargué yo sola. También realizamos un directo en nuestra cuenta de Instagram, donde expliqué cómo se hacían, y la respuesta de la gente fue muy buena. Tuvo más de cien seguidores [hoy ya acumula más de 300 visualizaciones], y varias chicas que cosieron en directo conmigo me entregaron también sus cojines para donarlos a la AECC. Incluso una de ellas, Pilar, me acompañó cuando los llevamos a la asociación”, destaca esta pequeña coruñesa.

"Los cojines con forma de corazón son un complemento al ejercicio terapéutico que aconsejamos tras la cirugía de la mama para recuperar la movilidad del hombro y evitar el linfedema" Inés López - Fisioterapeuta de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña

“Lo que más” le gusta a Nuria de esta iniciativa solidaria en la que se ha embarcado, de la mano de la Junta Provincial de la AECC, es que “una acción pequeñita pueda ayudar a personas que lo necesitan”, y aunque su conocimiento sobre el cáncer se ajusta a lo que le corresponde por su corta edad, al otro lado del teléfono la voz se le quiebra al recordar que su abuela “sufrió esa enfermedad”. A las mujeres que recibirán los cojines, les desea que “los disfruten un montón”. “Están hechos con mucho cariño”, reitera.

Beneficios para las pacientes

“Nuria es un encanto, y su iniciativa nos parece súper bonita, solidaria y empática. Es importante que los niños tomen conciencia, mediante pinceladas adaptadas a su edad, de las distintas realidades que hay en el mundo, y esto incluye también enfermedades como el cáncer. Y sobre todo nos parece fundamental que aprendan que, a través de acciones tan estupendas como esta, pueden ayudar a otras personas”, subraya Inés López, fisioterapeuta de la AECC en A Coruña, quien especifica que, más allá de un bonito gesto, la iniciativa de Nuria tiene una utilidad manifiesta para las mujeres con cáncer de mama que se acaban de someter a una cirugía.

“Este tipo de cojines con forma de corazón ayudan a las pacientes en los días posteriores a la intervención. Su diseño, por así decirlo, anatómico, contribuye a que puedan descansar el brazo y el hombro durante las horas de sueño, dado que los primeros días la zona del pecho, la axila y el costado suelen estar bastante doloridas o, por el contrario, haber perdido sensibilidad. Nos parecen un buen completo, sobre todo a medida que las pacientes empiezan con el ejercicio terapéutico, con precaución y control, para recuperar la movilidad del hombro y prevenir la aparición de linfedema”, refiere Inés López, quien confía en que este gesto conjunto de Nuria y la AECC contribuya a que las destinatarias de los cojines “sepan que estamos aquí, para ayudarlas, orientarlas y asesorarlas”. “Es un detallito, con corazón, para que recuerden que permanecemos a su lado”, subraya.