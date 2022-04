Sanidade informa hoy de un total de 583 hospitalizados con COVID en Galicia. Son 21 más que ayer y 94 más que hace una semana, pues en el informe oficial del Sergas el sábado, día 9 constaban 489 ingresados, con los datos registrados hasta las 18.00 horas del viernes 8 de abril. Con las cifras en la mano vemos que en apenas tres días hay casi cien camas más en los hospitales gallegos ocupadas por pacientes infectados por SARS-CoV-2, y aunque las autoridades sanitarias gallegas incluyen en el cómputo tanto a los enfermos con complicaciones por el COVID como los que ingresan por otras dolencias pero además tienen coronavirus, lo que revelan los datos de hoy es un importante incremento de la hospitalización de pacientes en unidades destinadas al COVID-19.

Galicia se sitúa, así, al filo de los 600 ingresados con coronavirus, cifra que no se alcanzaba desde hace siete semanas, pues hay que retroceder al 20 de febrero para encontrar una presión hospitalaria similar, aunque entonces había cerca de 30.000 infectados en la comunidad gallega, casi el triple que ahora, pues en la actualidad ya no se contabilizan los test de autodiagnóstico ni se realizan pruebas a personas que no sean de colectivos vulnerables. Hoy vemos también un leve incremento de la ocupación de las UCI, con 15 pacientes (+1). El resto, 568 (+20) están en planta.

Los hospitales del área de A Coruña y Cee se sitúan a la cabeza en hospitalización de pacientes con COVID con un total de 136 ingresados, 7 más que ayer. Suben a 5 (+1) los enfermos en la UCI del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde además hay 117 personas con coronavirus en planta. Además hoy suben a 9 (+2) los ingresados con COVID en el hospital de Cee, hay 3 (+1) pacientes en el HM Modelo-Belén y 2 (-2) en el Quirón.

La nueva fase de vigilancia de la pandemia de COVID, ya sin aislamiento de positivos leves o asintomáticos y sin pruebas diagnósticas fuera de colectivos de riesgo, no aleja a Galicia de una elevada tasa de incidencia pues los datos ofrecidos por Sanidade siguen registrando un promedio de más de mil contagios diarios en la comunidad gallega. Hoy el Sergas comunica 1.208 positivos, muy por encima de los 698 registrados en el anterior balance diario.

Los contagios van a más en todas las áreas sanitarias gallegas y los casos activos suben en todas salvo en la de A Coruña y Cee, que con 187 positivos y 211 altas baja a 2.190 casos activos (-24). Una cifra casi idéntica de infectados refiere el área sanitaria de Vigo, que con 257 positivos es el distrito con más nuevos contagios y escala a 2.186 casos activos (+11). Santiago registra 192 positivos y sube a 1.795 casos activos (+44). Lugo sube a 1.659 infectados (+43) tras un día con 168 nuevos contagios. Ourense notifica 146 positivos y sube a 1.469 casos activos (+44). Pontevedra, con 137 nuevos contagios, se sitúa en 1.289 infectados (+29) y Ferrol sube a 1.070 casos activos (+18) tras un día con 119 positivos.