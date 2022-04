El 16% de la población mundial tendrá dolor de cabeza hoy

Ahora mismo, por no decir en un día cualquiera, un 15,8% de la población mundial o tiene dolor de cabeza o lo tendrá a lo largo del jornada. La mitad de los afectados por este malestar lo sufrirán de forma ocasional, mientras la otra fracción padecerá de este mal como un episodio de migraña. Según apunta uno de los análisis más grandes realizados hasta la fecha sobre la incidencia de los dolores de cabeza, el 52% de la población global padece de este mal al menos una vez al año y cerca del 14% sufre de cefaleas recurrentes.

El estudio, publicado ayer en la revista científica The Journal of Headache and Pain, ha revisado más de 350 investigaciones realizadas en los últimos 60 años sobre la incidencia de dolores de cabeza en diferentes países, contextos y grupos de edad. La revisión de estos datos ha permitido a los investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim trazar una radiografía global de este mal que afecta a media humanidad y que, según apuntan algunos análisis, podría estar aumentando.

La radiografía global de los dolores de cabeza apunta a que este mal es mucho más común entre mujeres que entre hombres. En el caso de las migrañas, se estima que este diagnóstico afecta a un 17% de las mujeres y a un 8,6% de los hombres. Y en cuanto a las cefaleas persistentes (que duran 15 días al mes o más), ellas también arrastran una mayor carga (un 6% de los casos en comparación con un 2,9% que afectan a los hombres).

En España, según apunta un trabajo del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en los últimos 20 años sí se ha observado un aumento en las cefaleas tensionales aunque no parece haber un aumento de los diagnósticos generales de dolores de cabeza. Los registros nacionales también señalan que la migraña, con más de cinco millones de españoles afectados, es la enfermedad neurológica más común en España. Entre los afectados destacan cerca de dos millones de pacientes que padecen dolor de cabeza crónico, con episodios de dolor que pueden durar 15 días o más al mes.