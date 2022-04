Las cifras de la pandemia de COVID en Galicia dibujan un escenario en el que los contagios aumentan en prácticamente todas las áreas sanitarias a pesar de que en esta nueva fase de vigilancia de la epidemia ya no se registran los test de autodiagnóstico ni se realizan pruebas a personas que no sean de colectivos en riesgo de sufrir complicaciones por la infección con el coronavirus SARS-CoV-2. Con cerca de 1.500 positivos en las últimas 24 horas, Galicia llega a los festivos de Semana Santa notificando el dato más alto de contagios diarios en los últimos quince días y con los casos activos y los ingresos de pacientes con COVID al alza. Tras un día con 1.457 positivos (249 más que ayer), 1.003 altas y dos fallecidos, Galicia se planta en la Pascua subiendo a 12.124 casos activos de COVID (+452) y con 606 ingresados con coronavirus en sus hospitales, 23 más que ayer y 127 más que hace una semana. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, matizó ayer que en la actualidad aproximadamente la mitad de los hospitalizados ingresan "con COVID" y no "por COVID" pero admitió también preocupación por el alza de contagios y de casos activos, generalizada en todas las áreas sanitarias gallegas en vísperas de que -a partir del día 20 de abril- digamos adiós a las mascarillas en interiores.

La mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores el 20 de abril HOSPITALES El área sanitaria de A Coruña y Cee es la que acumula más ingresados con COVID en sus hospitales. Hoy suben a 139 (+3); hay 6 enfermos en UCI (+1) y 133 en planta (+2). La mayoría están en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), aunque hay enfermos en planta en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee (10), en el HM Modelo (3) y en el Quirón (2). Los ingresos de pacientes con COVID han ido a más en las últimas horas en todas las áreas sanitarias gallegas salvo la de Santiago-Barbanza. CONTAGIOS Y CASOS ACTIVOS Las áreas de A Coruña y Vigo siguen siendo las más afectadas por el COVID y registran en la actualidad datos muy parejos de casos activos. Hoy ambas notifican idéntica cifra de nuevos contagios. El distrito sanitario de A Coruña-Cee notifica hoy 270 positivos (82 más que ayer) y 173 altas, con lo que sube a 2.290 infecciones activas (+100). Vigo registra 270 positivos (+23) y escala a 2.286 casos activos (+100). Santiago notifica 238 nuevos contagios (+46) y se sitúa en 1.843 infectados (+48). Lugo se anota el mayor repunte de casos activos pues sube a 1.789 (+130) tras una jornada con 258 positivos (+90). Ourense notifica 194 nuevos contagios (+48) y sube a 1.536 afectados (+67). Pontevedra sufre una leve subida del total de infectados con 1.297 (+8) tras un día con 135 positivos (-2) y Ferrol registra el menor alza de contagiados, en total 1.072 (+2) tras confirmar 92 contagios en las últimas 24 horas (-27). FALLECIDOS Y CURADOS Sanidade confirma hoy la muerte de dos personas diagnosticas de COVID-19, lo que eleva a 3.264 los fallecidos en Galicia con coronavirus desde el inicio de la pandemia, 752 en el área sanitaria de A Coruña y Cee, la que acumula más muertes. Hasta ahora, en estos dos años de epidemia, en Galicia se han contagiado 562.518 personas y se han curado 547.187. En el área sanitaria de A Coruña y Cee se han infectado ya 117.081 ciudadanos y se han curado 114.063.