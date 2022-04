La campaña “Orgullo se escribe con H” puesta en marcha por HONOR y LA NUEVA ESPAÑA, ha alcanzado su ecuador con un gran éxito de partición. Cada semana los lectores han respondido a diferentes clichés sobre el Principado, exhibiendo un gran orgullo por su tierra y demostrando que es una región vanguardista y llena de posibilidades.

Sin saber exactamente el porqué, con el paso del tiempo se han ido imponiendo una serie de ideas preconcebidas sobre las diferentes culturas de nuestro país, incluso aceptándolas como ciertas sin valorarlo mucho más. En ocasiones esto provoca que se piense que conocemos perfectamente una región sin tan si quiera haberlo visitado.

Dentro de la campaña “Orgullo se escribe con H” se va a invitar a reflexionar a los lectores, tanto a través del periódico en papel como de la edición digital y las redes sociales, sobre 12 tópicos de Asturias en diferentes campos como la economía, la música, la gastronomía, la moda, la literatura, la empresa, la investigación, la ciencia, la tecnología y el arte. Los 6 primeros de estos clichés, ya han sido desmontados por los asturianos, demostrado que el Principado es una comunidad autónoma de primera, un territorio que por méritos propios se encuentra a la vanguardia.

¿Asturias es solo cachopo?

Los lectores desmontaron con facilidad el primer tópico, en este caso, sobre la gastronomía asturiana, que va mucho más del cachopo, asegurando que Asturias es uno de los lugares donde mejor han comido y donde la variedad y la creatividad de sus platos es algo cotidiano.

“En Asturias no se come bien, se come de lujo”, asegura un usuario. Ese lujo se traduce en los últimos años en la proliferación de restaurantes de alta calidad. Los lectores también destacan las ubicaciones de los rincones gastronómicos ubicados en medio de espectaculares paisajes. “Comer en Asturias es un verdadero sueño, a las delicias que se sirven en la mesa, se unen enclaves casi mágicos, que ayudan a engrandecer aún más la gastronomía regional”, indica un participante de la campaña. “El cachopo está muy rico, pero tenemos muchísimos más platos conocidos”, especifica un testimonio. “En Asturias es donde mejor he comido de menú en España”, sentenciaba otra lectora entusiasta de la gastronomía asturiana.

Los usuarios lo tienen claro: Asturias es tierra de cocina deliciosa, moderna y variada.

¿Es posible triunfar sin salir de Asturias?

Los lectores desde sus comentarios en redes, confirman que desarrollar una exitosa carrera y con un alto nivel de vida es posible en Asturias y no hay necesidad de irse fuera, confirmando que es una región dinámica, con mucho movimiento y que destaca por las oportunidades que ofrece. Estas fueron algunas de las respuestas:

“Haber nacido en Asturias y vivir aquí ya es un triunfo”, “En Asturias tenemos tantas posibilidades como en otras zonas de España para trabajar y vivir bien”, recalca otra participante. “Tenemos que creernos el potencial que alberga esta tierra”, manifiesta este lector, muy feliz de vivir en Asturias. “Aunque siempre se agradece más apoyo para todo, no pienso que en Asturias existan especiales dificultades para conseguir el éxito profesional”, reflexiona este otro usuario.

Los lectores también han desmontado este segundo tópico sobre la economía asturiana y sus posibilidades. ¡Es posible triunfar en Asturias y disfrutar de una magnífica calidad de vida!

¿La música asturiana pega hoy en día?

La música asturiana nunca ha dejado de sonar. Los lectores han desmentido con sus opiniones (y diversos ejemplos) eso de que la música de la región se quedó en el pasado.

“Australian Blonde, Manta Ray, Nacho Vegas, Ilegales y parte de León Benavente. Los músicos asturianos cotizan al alza y destacan por encima de la media, ¡vaya si podemos estar orgullosos!”, destaca uno de los participantes “La M de Matilde, Pauline en la playa, Dixebra, Rodrigo Cuevas, Skama La Rede, Alfredo González, Edu Vázquez, Los Berrones, Destino 48... se me ocurren decenas de nombres”, señala otro lector. La variedad ha sido otro de los temas que han destacado los participantes “Vamos del folk al rock y al rap, sin problema, eso sin olvidar otros géneros”, “Asturias siempre ha sido tierra de buenos músicos y seguimos en esa onda actualmente”, sentencia este último lector.

Además de las respuestas anteriores, los lectores aseguran Asturias siempre ha sonado con fuerza gracias a artistas de diferentes estilos y de la talla de Víctor Manuel, Tino Casal, Ilegales, Melendi, El Sueño de Morfeo, o el Xixón Soundentre otros. La música asturiana no solo pega, sino que le espera un largo recorrido. En Asturias sí se hace buena música.

¿En Asturias se sabe de moda?

Los lectores también han desmontado el cuarto tópico planteado por HONOR. El mundo del diseño parece más indicado para otras comunidades, pero ¿qué pasa con Asturias? “Tenemos jóvenes talentos como Lucia Incera, tal vez haga falta más apoyo al sector de la moda por parte de la Administración”, “Asturias siempre ha destacado por el buen gusto en el vestir, y eso ha dado lugar a diseñadores renombrados”, comenta un lector. “En Asturias se hace moda, igual en otras regiones de España” confirman en otro comentario. Los lectores destacan que la elegancia siempre ha sido algo representativo de la región y que aún permanece presente en la calle. “Aunque a veces parezca que somos un poco clásicos, también se hacen cosas más vanguardistas”, recalca otro lector.

Los lectores vuelven a desmontar un nuevo cliché sobre la región, confirmando no solo que existe gran talento en el mundo de la moda, sino interés y tradición a la hora de vestir en los ciudadanos asturianos.

¿Hay en Asturias vida literaria?

Por supuesto que la hay. Así lo confirman de nuevo los comentarios de los lectores dentro de la campaña lanzada por LA NUEVA ESPAÑA y HONOR. En esta ocasión, han desmontado el cliché de que las obras asturianas son cosa del pasado.

“Tenemos muy buenos ejemplos de literatos asturianos como Vicente García Oliva, Aurelio González Ovies, o Paquita Suárez Coalla” confirma esta lectora. “Cartes nel horru (y delles histories más)”, de Inaciu Galán, es una de las obras en asturiano más citadas por los participantes. “Las letras asturianas han evolucionado y han superado el siglo XIX, aunque la genialidad de ‘Clarín’ sea difícil de igualar”, comenta un lector. “Asturias siempre ha sido tierra de buenos escritores, y seguimos en esa tendencia actualmente”, sentencia este usuario.

Los lectores han vuelto a desmontar otro estereotipo asturiano, una región con una extensa vida literaria, con diversos autores de gran éxito que ofrecen obras tanto en castellano como en asturiano.

¿En Asturias solo triunfan los negocios de siempre?

Asturias no solo destaca por negocios algo más tradicionales, todo lo contrario a algunas creencias que circulan sin base real sobre la comunidad. Una región repleta de oportunidades en todo tipo de sectores como la tecnología o la innovación:

“En Asturias hay muchas oportunidades de negocio aparte de los tradicionales, solo hay que saber encontrarlas” “Asturias está creciendo en todo los relacionado con el turismo rural, el deporte de aventura tanto de mar como de montaña, la industria textil, la oferta hotelera es también muy amplia” destacan estos comentarios. “Por supuesto que en Asturias hay talentos y existe potencial en todos los ámbitos” confirma esta lectora.

LA NUEVA ESPAÑA, periódico líder en Asturias y HONOR se han propuesto demostrar que Asturias es una comunidad dinámica en todos los sentidos en la que no hay lugar para tópicos. Gracias a los lectores se han desmontado en las últimas semanas los 6 primeros clichés, y en las próximas semanas se hará lo mismo sobre otros 6, con temáticas de todo tipo.

Fuera tópicos: Madrid y Catalunya se unen a la iniciativa

Desde El Periódico y El Periódico de España también se quisieron sumar a esta iniciativa lanzando algunos posts en redes sociales para incentivar a los lectores a participar, romper mitos infundados y por supuesto, a dar su punto de vista sobre por qué es un honor ser catalán y ser madrileño, todo ello bajo el hashtag #esunHONOR: “Mira, una terracita llena de cayetanos. Otra. Otra. Otra… Normal que sea la capital, tiene mazo cosas” “Catalunya, ese lugar cuyo mayor logro gastronómico es un pan untado de tomate” Como era de esperar, los comentarios tampoco tardaron en producirse, sacando el orgullo de los ciudadanos de ambas comunidades: “El madrileño es una ensalada de colores, generoso, orgulloso y un poco chulo, en el fondo nos encanta la variedad, las raíces sin complejos. En el mestizaje de culturas descubrimos que lo ultralocal es ultrauniversal y que todos formamos un espejo fundamental en el mapa mundial”, “Cataluña es una joya y uno de los secretos mejor guardados de España. No soy catalana pero cada día me siento más enamorada de esta provincia, de su cultura y de su gentilicio”, “Cataluña es muchas cosas, pero, ante todo, es respeto, educación, cultura, un lugar de acogida” y es que, Catalunya y Madrid, y a pesar de ser de las comunidades más visitadas y conocidas, con una gran oferta artística, cultural y gastronomía, tampoco se libran de algunos tópicos.