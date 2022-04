Preocupación por el inicio de niños de 13 años en el mundo de las apuestas en Internet

En la pandemia, los hogares se convirtieron en pequeños refugios contra el coronavirus. Aumentó entre los menores el uso de Internet y las redes sociales para informarse y socializar. Y en el regreso a las aulas de las charlas contra el ciberacoso y otros peligros del mundo internauta, los especialistas perciben que en demasiadas ocasiones estos problemas son denunciados tarde por los afectados y sus familias. El programa Navega con Rumbo vuelve a la normalidad estos días a los colegios gallegos, impulsado por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia y la Xunta. Según el vocal del CPEIG y ponente en estos encuentros, Iván Luis Vázquez, “observamos en los colegios y a través de estudios de Unicef que ya hay niños de 13 o 14 años que hacen apuestas en Internet, y eso genera preocupación”.

Los propios centros educativos echaban de menos este programa, que hasta junio impartirá más de 240 jornadas divulgativas en 208 colegios e institutos por su décima edición. Por ejemplo, este miércoles y el viernes pasará por clases de Ames, Cedeira, Camariñas, Vimianzo o Vigo, entre otros. Los ponentes del Colexio de Enxeñaría en Informática se muestran “contentos por volver a la carretera, ya que con la pandemia no podíamos realizar estas charlas”. Debido a esta situación, han notado “un mayor uso de las redes sociales y la falta de información tanto en profesores, como familias y alumnos ante una herramienta tan compleja que lleva a contenidos sensibles”.

Las charlas se imparten entre chavales de quinto y sexto de Primaria, y primero y segundo de ESO. “Entre los mayores se observan más comentarios ofensivos, o un uso abusivo del móvil sobre todo a deshoras... en las conversaciones nos mencionan si son insultados o les hackean el móvil”, indica Iván Luis Vázquez. Los más pequeños aún dan sus primeros pasos “y empiezan a hacer bromas que no lo son, porque ofenden”. Se diferencia así entre los alumnos de la ESO que ya conocen las redes sociales “pero se sorprenden cuando les adviertes que pueden cometer un acto delictivo y ser perseguidos por la justicia”, y los de Primaria que carecen de esos conocimientos pero aún cuentan lo que les pasa a las familias.

¿Los progenitores dan la voz de alarma ante los primeros indicios de ciberacoso o cuando la situación ya llega a un límite? “La voz de alarma se da tarde porque se enteran tarde, debido a que el acosado reacciona y pide ayuda a destiempo... los niños intentan resolver antes el problema con los compañeros y en estos casos no es buena idea”, explica Vázquez. También hay un sentimiento de “vergüenza a la hora de decírselo a los padres y madres”.

Las ventajas de las redes sociales “son conocidas de sobras, porque ayudan a socializar”. Pero los inconvenientes principales son “que los menores son así accesibles a personas que no deberían contactar con ellos (adultos) y que lo hacen con fines no deseados, llegamos así al extremo de los casos de pederastia”. Los principales problemas surgidos de las redes, según explican desde el programa Navega con Rumbo, son “el bullying y también una adicción o mal uso en general”. Vuelven a citar que “hay niños de 13 o 14 años que ya hacen apuestas en Internet, cuando las redes sociales tienen una edad mínima legal de 14 años y en algunos casos de 13”. A pesar de estos límites, “ya hay muchos niños de 10 años en Tik Tok”.

Como explica Iván Luis Vázquez, “cada niño o niña busca un objetivo, algunos buscan un like y viven de esa necesidad... hemos conocido casos de personas de 12 años que por un me gusta enseñaban más de lo debido”. Recalca que esto se contextualiza “en una edad en la que buscas la aceptación de los compañeros y una mayor separación de los padres”. Las familias deben temer una adicción cuando el menor no descansa debido a Internet, cuando deja de dormir o de hacer sus actividades: “Entonces debe alejarse para tener una vida plena”.

Para un uso racional de las redes entre los menores, el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia traslada a alumnos, profesores y familias una guía de buenas prácticas. En el caso de los estudiantes, las recomendaciones principales pasan por “que no expongan sus datos personales en redes, nada de tu edad, tu dirección, tus datos identificativos, ni siquiera tu nombre”. Esa preservación de la intimidad “ayuda a crearte una barrera de protección muy grande”.

Por ejemplo: “Si usas de perfil Carlos13, ya sabrán tu nombre, que eres un chico, que tienes 13 años... podrán sonsacarte información para chantajearte”. Ahí entran graves delitos cometidos por los adultos como el grooming o acoso sexual en línea que acaba con chantaje.

Un 20% de ciberacoso entre los menores

Para evitar estas problemáticas, el programa Navega con Rumbo recomienda a madres y padres que “las actividades de Internet se desarrollen en entornos compartidos como la sala o la cocina, para comprobar la navegación de los hijos y mantener una confianza para que exista comunicación”. Los profesores también resultan determinantes en estas guías de buenas prácticas: “Deben ser conscientes de las limitaciones y que hay un contenido en las redes que debe ser permitido por los padres, con unas condiciones muy marcadas”. En cuanto a si hay más perjudicados niños o niñas, “todos son vulnerables”. Un estudio realizado por Unicef en España entre 16.000 estudiantes revela que el 20% de los menores sufren ciberacoso. “Se trata de un estudio muy ambicioso, porque se realiza en toda España y porque es anónimo... de este modo se acerca bastante a la realidad”, indica Vázquez. Los ponentes inciden especialmente en el gran riesgo del contacto con adultos a través de estas redes.