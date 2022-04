La sanidad privada está "muy preocupada por la deriva del sistema sanitario público tras la pandemia". Es más, considera que, lejos de favorecerle, ese "deterioro" perjudica a un sector donde se realiza entre el 27% y el 39% de la actividad hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. "Estamos en un país que, con un sistema sanitario universal con amplísimas coberturas, tiene once millones de asegurados que contratan pólizas a 20 euros porque no pueden acceder a la Atención Primaria. Es para hacérselo mirar", criticó esta mañana en Madrid el presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), el doctor Juan Abarca.

Abarca, también presidente del grupo HM Hospitales, presidió la presentación del 'Informe Sanidad privada, aportando valor' que la entidad actualiza cada año -y van once- y detalla la contribución del sector al sistema global. En España el gasto privado en sanidad ha ido aumentando de forma persistente en las últimas décadas y ya supone casi el 30% del total. Con datos presentados esta mañana, que se recogen en la actualización de 2022, ese gasto ha ido creciendo hasta alcanzar los 33.398 millones de euros, lo que supone el 2,7% del PIB que, sumado al 0,66% del gasto sanitario público dedicado a atención sanitaria en centros privados (conciertos, concesiones y mutualismo), suma un total del 3,36% del PIB.

El "deterioro" de la sanidad pública

Sin embargo, la sanidad privada no se muestra contenta por esos resultados. "El problema que tenemos y nuestra gran preocupación es que no hay ninguna autocrítica y vamos hacia un deterioro progresivo", comenzó diciendo el presidente de la Fundación IDIS que, en el en el mismo todo franco y directo que le caracteriza, realizó una durísima exposición sobre su percepción de los problemas que aquejan a la sanidad pública y que, ha asegurado, lejos de beneficiarles, les están perjudicando. "Tenemos un modelo que se caracteriza porque todo el mundo accede a través de Primaria y, sino puedes, ¿qué haces?. Pues te vas al sector privado. No queremos trabajar más, sino mejor".

Abarca admitió que cada vez hay más seguros "low cost" que contratan personas que no acceden al sistema público por las listas de espera. Listas de espera que, admitió, ya existen también en los hospitales privado como los del grupo que él mismo preside. "El sector privado crece porque la sanidad pública no funciona" insistió una y otra vez y aprovechó para tocar otro tema de plena actualidad: las quejas de los mutualistas por los recortes sanitarios: "Eso hay que financiarlo bien", respondió Juan Abarca cuando se le inquirió sobre ese tema.

Sobre el problema que denuncian los médicos autónomos, que se quejan de las bajas cuotas que les pagan las aseguradoras y los grupos hospitalarios como el que él preside, el doctor Juan Abarca señaló que es la "oferta y la demanda" del sector y admitió que esas tarifas, de entre 10 y 15 euros por consulta, son bajas pero más altas, ejemplificó que las que cobraría un médico de la sanidad pública si se estableciese un cómputo, por consulta, en relación a los pacientes que atienden en cada jornada. "Yo pago eso pero a mí me cobran a cien euros y pico la cama en un hospital de lujo, por eso insisto en que tenemos una medicina privada socializada y no es la solución. Si pretenden que les pagues 50 euros, te has cargado el mercado. La tarta es la que es y eso hay que repartirlo entre todos".

Acceso a medicamentos

El presidente de la Fundación IDIS también se quejó de la falta de acceso de los médicos privados a los medicamentos contra el covid que ya existen en España, como el Paxlovid que, se quejan desde la entidad, hay que administrarlo en un tiempo muy concreto tras el diagnóstico para garantizar su eficacia. "Lo normal es que no hagas ir al paciente a Primaria a que el médico de familia le revise la receta que le ha prescrito un facultativo privado. El médico de guardia lo pide y la farmacia del hospital privada se lo da", zanjó. Para Abarca se trata de una falta de criterio único para el acceso heterogéneo a los tratamientos porque, aunque haya sido prescrito por un centro privado, debe ser confirmado por un médico de la sanidad pública.

Además, siempre en un tono muy crítico, el presidente de la Fundación IDIS señaló que el sistema sanitario español "vive en una contradicción" y puso ejemplos como el desarrollo del Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT) del Sistema Nacional de Salud "que se vende como un éxito lo que quiere decir que ha tenido que venir el covid hacer una inversión, lo que da idea de la obsolescencia tecnológica de este país".

Calificó también de "hipocresía" que el 53% de fármacos no estén financiados por sistema sanitario público y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad diga que cubre un 90% de los medicamentos autorizados por Europa. "No es culpa ministerio actual. Es del proceso de degeneración del sistema sanitario desde hace 30 años. No se ha hecho nada. Como no funciona la gente se está haciendo seguros a precios baratísimos".

Datos del informe

En el documento que hoy ha presentado la Fundación IDIS, se alude a que "el sector privado libera recursos de la sanidad pública" por los más de 9,8 millones de asegurados (excluyendo los mutualistas), que no consumen -o lo hacen de forma esporádica- los recursos del Sistema Nacional de Salud. Se estima que el ahorro generado por el seguro privado se situaría entre los 5.679 millones de euros (si el ciudadano cubierto por la póliza privada realiza un uso mixto, consumiendo recursos públicos y recursos privados) y los 15.628 millones de euros (si el ciudadano cubierto por la póliza privada utiliza exclusivamente el sistema privado). El informe muestra que -en el año 2021- se han superado los once millones de asegurados, lo que supone un incremento del 3,8% entre 2016 y 2021. En cuanto a actividad asistencial, el sector lleva a cabo el 30,8% de las intervenciones quirúrgicas (39,1% si se tienen en cuenta, además, parámetros como los conciertos sustitutorios y la red de utilización pública), registra el 23,1% de las altas (30,3% con los mismos parámetros anteriores) y atiende el 24,2% de las urgencias (30,9% en el caso de incorporar esos mismos parámetros), expusieron sus directivos en la presentación.

Otro de los aspectos que se analiza es la accesibilidad a la asistencia sanitaria. Actualmente, la sanidad privada cuenta con 431 hospitales privados (que representan el 56% total de centros hospitalarios), lo que corresponde a una dotación de 49.748 camas (32% del total de camas existentes en España). El estudio muestra el papel relevante que ocupan los conciertos, las concesiones (nueve hospitales en España operan bajo el modelo de concesión administrativa que incluye los servicios sanitarios) y los convenios singulares y también "confirma los beneficios que supone el modelo de mutualismo administrativo" al que están suscritos 1,77 millones de personas. En este contexto, es un modelo que permite aportar eficiencia en la prestación de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta (917) es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita (1.464 euros). Finalmente, el informe presentado por IDIS apunta a que el sector privado emplea, aproximadamente, a 286.719 profesionales, de los cuales un 38% desarrollan su actividad en el ámbito intrahospitalario, mientras que el 62% restante lo hace en el ámbito extrahospitalario. El 23% de los empleos generados corresponden a médicos, el 25% a enfermeras, y el 52% restante a otros profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan su actividad profesional en el sector.