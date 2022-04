“Me alegro de verle la cara a la gente esta noche, pero también me da miedo”

La humorista María Espejo visita este sábado A Coruña con su espectáculo cómico en la sede de Afundación. El evento, que empieza a las 19.30 entra dentro de la gira que la cómica valenciana lleva por escenarios de toda España. Este fin de semana visita Galicia y, pese a que viene con frecuencia, se estrena por primera vez delante del público coruñés, ante el que siente ganas de actuar debido a que tiene familia residiendo en la ciudad desde hace unos años.

El monólogo coincide con el primer fin de semana después de la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Una medida que complicó mucho las cosas a artistas sobre un escenario que, como Espejo, se tuvieron que hacer a la idea de exponerse ante rostros a los que no les podía leer las expresiones ni las sonrisas.

Aunque este será su primer monólogo en A Coruña, pronto tendrá la segunda como parte del espectáculo de Estirando el Chicle Live que llegará al Coliseum el próximo sábado 7 de mayo a las 21.30 horas como parte de la programación del Encuentro Mundial del Humorismo. Las cómicas recibirán el Premio EMHU Fenómeno como programa revelación de humor de 2021. El Encuentro Mundial del Humorismo reconocerá también a Andreu Buenafuente.

¿Qué se va a encontrar el público coruñés en el espectáculo que presenta en Afundación?

Espero que se rían mucho, que pasen un buen rato y se diviertan mucho. Hablo un poco de lo que es mi experiencia vital, mi día a día. Que al final todos tenemos el mismo punto como personas que hacemos o pensamos las mismas cosas a la hora de estar soltera, en pareja, en el trabajo. Lo que es ir todos los días a trabajar al mismo sitio, lo que es cumplir años y hacerse mayor. Un poco hablo de las cosas cotidianas de cualquier ser humano. Al final es hacer humor de la realidad y que el espectador se meta en el espectáculo. Esta noche actúo en A Coruña, ayer estuve en Vigo y la próxima semana, en Madrid y Valencia.

Una novedad para esta actuación es la retirada de la mascarilla obligatoria en interiores. ¿Resulta más gratificante como humorista volver ver la cara de los espectadores?

Ayuda muchísimo. Yo aún tengo un poco de miedo de repente verle la cara a la gente porque ya son dos años sin hacerlo. Recuerdo la primera vez que actué después de la pandemia, que lo pasé fatal. Porque sí que es cierto que cuando estás haciendo humor necesitas un feedback de la gente que te está mirando. Muchas veces te miran y sonríen, pero no lo ves, solo les ves los ojos. Es una sensación muy rara a la que a mí me costó acostumbrarme. Al final te guías solo por el sonido, pero a veces para la gente que hacemos humor es complicado estar hablando con alguien y no leer la expresión en su cara. Por una parte me alegro de que esta noche pueda verle la cara a la gente, pero también da miedo porque es como ir desnudo.

¿Es más sencillo el trabajo para el cómico viendo las expresiones de la gente?

Por supuesto, es mucho más sencillo y agradable. Es una sensación realmente rara estar haciendo reír a la gente y no verles la sonrisa.

Además de la actuación de esta noche, regresará pronto a la ciudad con el Encuentro Mundial del Humorismo en mayo.

Estoy deseando que se realice. Además, es la primera vez que iremos las tres colaboradoras del programa Estirando el Chicle a actuar ese fin de semana. Habrá un montón de sorpresas y se harán cosas nuevas.

¿Es muy diferente la manera de afrontar la actuación de esta noche a lo que pueda suponer una puesta en escena en grupo como la de Estirando el Chicle?

No tiene nada que ver estar. Esta noche estaré más de una hora yo sola en el escenario con un micrófono. Eso es muy complicado. Siempre que vas con compañeras, en este caso con Carolina Iglesias y Victoria Martín de Estirando el Chicle, son ellas las responsables del espectáculo. Yo hago una sección de unos quince minutos y no soy responsable de un espectáculo entero. Ir sola es diferente. Es más de una hora en la que tienes que estar tú ahí enfrente de todo haciendo reír es muy difícil. Y con ellas es muy distinto. Son ellas las que hacen el espectáculo y yo luego lo complemento.

¿Qué espera de la actuación en Afundación ante el público coruñés?

No, nunca había tenido la ocasión de actuar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de actuar en A Coruña. Además es especial para mí porque tengo aquí a mi familia. He pasado unos días con ellos y me apetece muchísimo. No he actuado, pero me han dicho que el público es maravilloso.

¿Tiene familia viviendo en A Coruña?

Sí. Tengo aquí a mi hermana, a mi sobrina y también a mi cuñada. Vinieron hace unos dos años a vivir aquí. Por eso yo le tengo mucho cariño a A Coruña y siempre que puedo vengo a visitarlos. Cuando me llamaron para actuar aquí me dio una gran alegría.