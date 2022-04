Médicos de familia gallegos alertan del aumento de la incidencia del coronavirus entre mayores de 60 años

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor gallego Lorenzo Armenteros, avisa de “una sensación irreal de que la pandemia ha concluido, pero los datos no llevan por ese camino” dado que “la incidencia se ha incrementado estos días”. Tanto es así que “los contagios han aumentado un 43% y la incidencia entre mayores de 60 años ha subido hasta un 9%”, razona.

El doctor Armenteros argumenta que esa mayor incidencia entre mayores de 60 años obedece a que es sobre ese segmento de población donde se “mide” la incidencia de COVID. El facultativo lucense critica “el apagón informativo que se ha producido desde el 24 de marzo”, en el que se dejó de reportar datos. “Otro elemento de riesgo es que valoramos la incidencia de la pandemia con una información parcial”, sostiene.

Armenteros apunta que no hay una “información completa en el caso de contagios, ni diagnósticos por test o antígenos porque han desaparecido de las estadísticas de muchas comunidades autónomas”. Y es que si se disparan los contagios entre los mayores de 60 años, “lo lógico es que se haya incrementado en otro tipo de población”.

Asimismo, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) alerta de una nueva variante del SARS-CoV-2, la cual, aunque no se ha detectado en España, ya “circula” por Europa. “Tenemos el temor de las nuevas variantes, como es la XE, aún no detectada en España pero circulante por Europa, que es una mezcla de la variante ómicron y ómicron silenciosa que parece que tiene más peligro que las que actualmente conocemos”, expone. “Estamos en ese marco que no nos da ninguna seguridad para lo que ha ocurrido ahora que ha sido retirar la obligatoriedad de las mascarillas”, lamenta.

El doctor Lorenzo Armenteros apela a que “es necesario que toda la población conozca la dimensión de la enfermedad en un momento tan crítico como es la desaparición de las mascarillas”.

“Si no es así, no tendremos la información suficiente para comportarnos con esa responsabilidad que nos han delegado las autoridades sanitarias para usarla o no usarla, pero para eso tenemos que tener la información suficiente y ver el riesgo que podemos correr nosotros o la gente que está a nuestro alrededor con una información real y ordenada par ver la dimensión total”, concluye el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Repunte de la transmisión

Los indicadores de transmisión de COVID en España reflejan un repunte tras la Semana Santa. La incidencia acumulada a 14 días en los mayores de 60 años aumenta en 50 puntos desde el martes y se sitúa ya en los 555 casos, en “riesgo muy alto”. La mayor transmisión la tienen los mayores de 80, con una incidencia acumulada de 731. Este incremento no repercute aún en la ocupación hospitalaria: solo ha crecido levemente en planta (4,9%) y sigue descendiendo en las UCI de la mayor parte de los territorios, con una media del 3,7%.