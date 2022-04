Uxía Fernández, médica adjunta en las Urgencias del Chuac: “Continuar sin especialidad de Urgencias es negar un derecho a los pacientes”

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) reclama, desde hace años, la aprobación en España de su especialidad, existente ya en casi toda Europa. El Congreso celebró este miércoles una sesión parlamentaria en la que se abordó esta cuestión y Uxía Fernández, médica adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), fue una de las encargadas de clausurar el encuentro.

¿Con qué sensaciones salieron del Congreso? ¿Ven más próxima la aprobación de la especialidad de Urgencias y Emergencias?

En el Congreso se expusieron opiniones y motivos, en general, a favor de la especialidad de Urgencias y Emergencias. Se entiende que España es prácticamente el único país de Europa que aún no la ha aprobado y cae de cajón que es una necesidad. Cierto es, también, que no se sacó ninguna decisión en claro, pero sí salimos de allí con cierta esperanza de futuro porque vemos que hay un grupo de profesionales jóvenes que ya se sienten parte de la especialidad, aunque todavía no exista como tal. Notamos esa ilusión que lleva mucho tiempo siendo peleada, hemos sido muy necesarios durante todos estos años y parece que los políticos empiezan a darse cuenta de eso también.

¿La pandemia de SARS-CoV-2 ha contribuido a dar un nuevo impulso a su reivindicación sobre la especialidad?

Sin duda. Con la pandemia de SARS-CoV-2 se ha visto, por un lado, lo necesarios que somos los servicios de Urgencias y Emergencias, junto con la Atención Primaria, como puerta de entrada a la sanidad. Si nosotros no funcionamos, el resto del sistema tampoco funciona. Por otro, se han destapado carencias de recursos y, frente a ello, los profesionales hemos respondido con trabajo y esfuerzo. Todo esto puede beneficiarnos, obviamente, en nuestra reivindicación. Se nos ha reconocido y es el momento de lucharlo.

Usted se ha formado como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, fue médica residente (MIR) en el Chuac y ahora es adjunta en las Urgencias del Hospital Universitario coruñés. ¿Cómo recaló en ese Servicio?

Efectivamente, por varias situaciones de la vida realicé la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, lo hice en el Chuac, completamente segura y muy feliz, con una Unidad Docente de la que considero que salí muy bien formada pero, al comenzar las guardias, empecé a darme cuenta de que lo que me gusta de verdad son las Urgencias. Esto solo lo entenderán los compañeros que hayan vivido la adrenalina que se siente en este Servicio. Las Urgencias requieren una vocación enorme, estamos sometidos a mucha presión, tenemos que tomar decisiones muy rápido, no obstante, cuando salen bien las cosas, es una labor muy agradecida.

Sin la existencia de una especialidad de Urgencias como tal, ¿cómo se ha preparado para trabajar en ese Servicio?

Como mi especialidad es Medicina Familiar y Comunitaria, me he formado y, a la vez, he realizado cursos, un máster y he asistido a congresos de Urgencias. También puede que haya priorizado las guardias en el hospital en lugar de en los puntos de atención continuada (PAC). Me he ido involucrando, poco a poco, en este Servicio, aunque buscándome, en cierto modo, la vida. Al no existir la especialidad de Urgencias y Emergencias en España, toda esa formación la tienes que realizar por tu cuenta. Durante la etapa MIR, en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria haces guardias y, por supuesto, rotas un mes en Urgencias, pero eso no es suficiente para trabajar de adjunta en este Servicio.

Si “cae de cajón” que la especialidad de Urgencias y Emergencias es una necesidad, ¿por qué cree que no se ha aprobado ya?

En el manifiesto que leímos en el Congreso decíamos, precisamente, que nos sentimos un poco frustrados por desconocer qué motivo puede haber para que no se haya reconocido aún la especialidad de Urgencias y Emergencias. No lo podemos entender, sobre todo, porque aprobar esta especialidad es ofrecer calidad a los pacientes y mejorar los recursos. No es justo que la mitad de los médicos de familia que se forman, cada año, se vayan a Urgencias. Así estamos dejando una Atención Primaria descolgada y unos servicios de Urgencias en la misma situación. Dar luz verde a la especialidad sería mejor para todos. La situación actual es injusta.

¿A qué se refiere?

A que un año se pueden formar, por ejemplo, 20 residentes en Medicina Familiar en A Coruña y solo cinco querer irse a Urgencias, y quizás otro pretendan trabajar en ese Servicio 18. Ese año no estarían asegurados los recursos en el área sanitaria. Lo ideal, por tanto, sería planificar todo esto para permitir también, sobre todo, que los profesionales puedan ejercer su vocación. Ser feliz en tu trabajo y poder desarrollarte en lo que te apetece es importante.

¿Usted es feliz en Urgencias?

Por supuesto, y creo firmemente que no es posible trabajar en este Servicio si no te gustan las Urgencias, porque es una labor dura. Yo estoy muy contenta, pero sí creo que tienen que cambiar cosas. En mi caso, llevo poco tiempo y veo que hay situaciones que todavía me suponen mucho estrés, por falta quizás de formación y, sobre todo, de experiencia, cuando no debería ser así. Tendríamos que salir completamente preparados para cualquier situación, porque estamos hablando de decisiones tomadas en minutos de las que depende la vida de personas. Y para eso es preciso que se apruebe, de una vez por todas, la especialidad de Urgencias y Emergencias. No se trata de recibir un reconocimiento, nosotros ya nos sentimos especialistas en Urgencias. Estamos hablando de un tema de seguridad, de poder garantizar a los pacientes una atención que en el resto de Europa ya se ofrece. Continuar como hasta ahora es negarles un derecho.