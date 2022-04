Generación gasolina, el largo adiós a Daddy Yankee

“Suena mi canción, estalla el party; Dios bendiga al reggaetón, Dios bendiga a Daddy”. Estas líneas de Llorando en la limo, de C. Tangana, un tema no precisamente de reggaetón, pueden ser una compartida declaración generacional. De los que se han hecho adultos en los primeros dosmiles, y también de los que lo han hecho después. Generaciones que han crecido de la mano del reggaetón y, por ende, de Daddy Yankee, el gran jefe del asunto, que anunció su retirada hace un mes. Por eso, precisamente, se entiende la referencia antes comentada de C. Tangana en un tema de rap, pues él -nacido en 1990-, como tantos, es contemporáneo al género, a su explosión, y ha sido permeable a todo esto.

No en vano, a Ramón Luis Ayala (45 años), nombre real del puertorriqueño, se le considera el padre del reggaetón porque acuñó el término por primera vez sobre los cimientos del ritmo de Dj Playero en la cinta Playero 36, cuando a ese sonido aún se le llamaba underground. Un sonido que ahora domina las listas de streaming y que salió de Puerto Rico para prender el mundo con su canción, Gasolina (julio de 2004), que abrió una senda que se ha hecho gigantesca. La revista Rolling Stone la catalogó como la 50ª mejor canción de todos los tiempos. A Ramón Luis Ayala, de 45 años, nombre real del artista puertorriqueño, se le considera el padre del reggaetón porque acuñó el término en la cinta ‘Playero 36’ El peso de Daddy Yankee en estas generaciones, más allá de Gasolina, se explica con una resumidísima lista: En la cama (2001), Lo que pasó, pasó (2004), Ella me levantó (2007), Llamado de emergencia (2008), Limbo (2012), Despacito (2017), Con calma (2019)… Canciones de un género hoy omnipresente en la banda sonora juvenil. Roger Carandell, periodista y director del programa Adolescents XL (Catalunya Ràdio), enfocado al público juvenil, no dudó en dedicar buena parte de su espacio a la retirada de Daddy Yankee. “Es un referente generacional absoluto, no solo para los menores de 30 años, sino para los de hasta 40”, comenta. “Es el referente latino de los 2000”, añade. DJ Flaca (Sofía Conti, 1995), argentina afincada en Madrid, una de las grandes conocedoras del género en España, receta perreo en sus sesiones (a muchos les gustaría vivir en ellas). Y explica lo determinante que ha sido para ella: “Daddy Yankee fue mi introducción al reggaetón. La primera vez que lo escuché fue con 6 años y sonaba Gasolina en la radio. Ahí fue cuando aprendí a perrear [ríe]. Todas las niñas mayores del cole estaban como locas y, por ende, las peques también”. “Sin él ninguna de nosotres estaríamos aquí. Fue el primero en irse mundial, en empezar y pelearse por el movimiento”. ¡Y es que en ese nosotres hay incluidos tantísimos artistas! Pero para Flaca la influencia de Daddy Yankee se expande mucho más allá de la música: “Es una persona que nos ha dado una herramienta de orgullo y cohesión a toda la comunidad latina”. DJ Flaca: “Sin él ninguna estaríamos aquí. Fue el primero en ‘irse mundial’ y pelearse por el movimiento” Música denostada Casi 20 años después de Gasolina, Juan Sánchez, artista creador de Oro Jondo (proyecto y marca que reúne desde textil hasta joyería con carácter “kinki, barroco e intencionadamente kitsch”), no dudó en titular su libro Dame más gasolina: recorrido por la música de gasolinera (Cúpula). Nacido en 1989, esa canción, y el reggaetón, entró como un torbellino en su adolescencia. “Hasta entonces lo que nos llegaba era ese pop latino, esa cosa edulcorada, esa imagen de que el Caribe era un resort con pulserita y de repente, Daddy Yankee, con Barrio Fino [el disco que incluye Gasolina], nos mostró la realidad social de Latinoamérica”, expone Sánchez. En su libro incluyó el género en el cajón música de gasolinera. El porqué, cuenta, es evidente. “En los años 2000 fue una música denostada, asociada a los márgenes, a la baja cultura. La música de gasolinera es eso: consumida por la clase popular, no se considera buena música, pues la industria y la crítica no la contemplan”. Sánchez escenifica el cambio de la popularidad del reggaetón en un episodio de su vida: “En la universidad, en el 2009, época del gafapastismo, no se podía decir que escuchabas reggaetón porque te decían que era música de mierda. Ahora muchos de estos salen y perrean”. Juan Sánchez: “Las nuevas generaciones, gracias a internet, hemos aprendido a desprejuiciarnos” Para Sánchez esa libertad de prejuicios con el reggaetón ha ido acompañado de avance social. “Tiene mucho que ver con las nuevas generaciones. Gracias a internet, a la cultura meme, hemos aprendido a desprejuiciarnos, y a que ya no nos dé vergüenza cosas como decir que escuchabas reggaetón”. Por tanto, un género que se ha ganado el respeto mientras crecía de la mano de las generaciones coetáneas y que ha luchado desde sus inicios contra la etiqueta de machista como si los demás -coinciden quienes hablan en esta página- no lo fueran. ¡Ah! Y que se ha visto crucificado por su marcado carácter sexual. “Veo mucho más machista a la generación boomer que los que tienen 20-25 años y han escuchado toda la vida reggaetón. En cuestiones de género, van mucho más adelantados que los adultos”, opina Carandell. Desde dentro del reggaetón, DJ Flaca ha vislumbrado avances: “Muy orgullosamente formo parte de una nueva generación de mujeres y diversidades ocupando espacio en el género. Las cosas han cambiado mucho y esto no hace más que aportar un valor perdido en generaciones anteriores”. Una música que ha revertido algunas cosas, pero hay otras que siguen estancadas. La argentina pone la puntilla: “El reggaetón ha sufrido una transformación al igual que el resto de elementos culturales. Las nuevas generaciones toman las estructuras vigentes para convertirlas en futuro siempre. Y aunque ahora el reggaetón esté de moda, les latines no. La gente sigue sin revisarse el racismo”. A su juicio, solo quieren quedarse con “lo guay de la latinidad, la música y la estética”, sin entender que eso “viene de un bagaje marcado por nuestra experiencia vital como hijos del sur y todo lo que eso conlleva”. Roger Carandell: “Veo más machistas a los ‘boomers’ que a los que tienen 25 años y han escuchado siempre reggaetón” Por qué te acuerdas de las letras de reggaetón Suena la música. Un ritmo pegadizo llama tu atención. Una voz exclama “tú me dejaste caer” y tu cerebro, en cuestión de milisegundos, prosigue con un “¡y ella me levantó!”. Siguiente canción. Arranca con un “qué tengo que hacer pa’ que vuelvas conmigo” y tú, instintivamente, ya sabes que la respuesta es “vamos a dejar el pasado atrás”. Una más. Si la música dice “lo que pasó, pasó” sabes que la única réplica correcta es gritar a todo pulmón “entre tú y yooo”. Estos son los versos que la generación gasolina, los criados con el reggaetón y los ritmos de Daddy Yankee, tenemos grabados a fuego en nuestros cerebros. ¿Pero cómo es posible que recordemos todas y cada una de estas frases y luego olvidemos datos mucho más prácticos? La ciencia tiene una respuesta. Tampoco es que hagan falta muchas excusas para justificar por qué nos sabemos las canciones que han marcado nuestra vida, pero, puestos a buscar explicaciones sobre cómo funciona nuestro cerebro, bueno es tirar del hilo de la psicología y la neurociencia. Empecemos, pues, por el principio. Según explican las neuropsicólogas Hilde y Ylva Øtsby en El libro de la memoria (Ariel), “los recuerdos surgen de una intricada red de interacciones cerebrales” en la que se registra lo que captan nuestros sentidos. Cada vez que nos exponemos a un estímulo, como por ejemplo una canción, en nuestro cerebro ocurren una serie de conexiones neuronales. Algunas son efímeras y otras, en cambio, se quedan grabadas. ¿De qué depende que ocurra una cosa o la otra? Décadas de estudios científicos apuntan a dos razones fundamentales para explicar por qué algunas conexiones quedan almacenadas en nuestra materia gris. La primera es la repetición. Cuanto más oigamos (y repitamos) la letra de una canción, más fácil es que la recordemos (de ahí que, por ejemplo, repetir una y otra vez un dato ayuda a memorizarlo de cara a un examen). El segundo motivo es la emoción. Todo recuerdo con carga emocional tiene más probabilidades de quedarse grabado en tu cerebro (sí, por eso todavía te acuerdas de ese momento vergonzoso que viviste en el instituto y que aún te atormenta por las noches). Pero hay un tercer elemento que ayuda a entender por qué los himnos de reggaetón se quedan impresos en nuestro cerebro: el contexto en el que vivimos estos estímulos. Según explican las neuropsicólogas Øtsby, cuando rescatamos un recuerdo de nuestra memoria no solo recuperamos el archivo suelto con, por ejemplo, la letra de la canción. También volvemos a rememorar todas las vivencias y emociones asociadas a ese recuerdo. Como una noche de fiesta, una anécdota divertida con los amigos o un momento de “la copa hasta arriba y el perreo hasta abajo”. ¿Hay algo más memorable que esto?