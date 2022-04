Miguel Ángel Vázquez, presidente de los geriatras gallegos: “El edadismo mata más que la hipertensión arterial”

A principios de los 70, el médico gerontólogo y psiquiatra estadounidense Robert Butler definió el término edadismo como “un proceso de estereotipos y discriminación sistemáticos contra las personas porque son viejas”. Hoy este “fenómeno global” se admite como el tercer ismo, después del racismo y del machismo, y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el año pasado una campaña para su prevención, capitaneada por la coruñesa Vania de la Fuente-Núñez, tras advertir que el edadismo “mata más que la hipertensión arterial”, resalta el presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), Miguel Ángel Vázquez.

“Se discrimina a los mayores en lo cotidiano; desde tratarlos como si fuesen niños o hablarles como si fuesen tontos, hasta cuestiones tan graves como la atención sanitaria o en la administración. Los procesos de digitalización, por ejemplo, son discriminatorios con este colectivo, pues muchas veces los mayores no tienen acceso a redes de comunicación porque viven en el medio rural. Se convierten en dependientes digitales simplemente porque la Administración pretende un avance que se aleja de un 25% de los ciudadanos de Galicia”, subraya.

Sobre edadismo, y también sobre principios éticos en la atención gerontológica y geriátrica, versará el 32 Congreso anual internacional de la SGXX, que tendrá lugar esta próxima semana, en Pontevedra. Un encuentro que reunirá a expertos de la talla de Isabel Lozano, presidenta de Help Age Internacional; José Ricardo Jáuregui, presidente electo de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología; o Maite Pozo, coordinadora de la Red de Ciudades Amigables con las personas Mayores del Imserso; y en el que “se revisarán la condiciones de la atención” a las personas mayores en Galicia.

“Pensamos que el edadismo, como dice la OMS, mata tanto como la hipertensión arterial, y sabemos que la discriminación a los mayores es una realidad en la sociedad española, y particularmente en la gallega, donde no tienen acceso a determinados servicios”, sostiene Miguel Ángel Vázquez, quien considera que la pandemia de SARS-CoV-2 destapó, de la peor forma posible, esta realidad.

“Llegó un momento en que más que un termómetro, la pandemia acabó siendo una caldera. Se vio cómo a las personas mayores se les negaba la atención sanitaria que tenía cualquier ciudadano, con otra condición o edad, como si no fuesen sujetos de pleno derecho. Fue dramático. La revista científica The Lancet, de hecho, publicó recientemente un estudio sobre las muertes por COVID en todo el mundo, en el que se estima que, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, en España fallecieron unas 162.000 personas a causa de esa infección y en Galicia cerca de 5.000, muy lejos de las posiciones del Gobierno. Se oculta hasta la información”, subraya.

Cuenta el presidente de la SGXX que la elección de la temática del 32 Congreso anual e internacional organizado por esa sociedad científica se debe a que “el tema de edadismo es muy preocupante y la ética, muy necesaria”. “Nos parece muy importante el marco que rodea este encuentro, que se organiza en mesas redondas con debates sobre esos temas, conferencias-coloquio magistrales, seminarios tipo taller y cursos. A mayores, hemos organizado un espacio de comunicaciones científicas para que cualquier investigador o profesional del ámbito de la gerontología y la geriatría pueda presentar un estudio o una experiencia validada. También convocamos unos premios en metálico para estas iniciativas —igual que hay becas de investigación y estancia— para financiar a científicos y trabajadores gerontológicos jóvenes que quieran irse un mes a completar su formación fuera de Galicia, ya sea a Estados Unidos, a Reino Unido o a Madrid”, señala Miguel Ángel Vázquez, quien insiste en que en esa cita “participarán personalidades muy relevantes” del ámbito de la gerontología y la geriatría.

“En una de las mesas redondas intervendrá incluso un economista, Carlos Ocampo y Vilas, de la facultad de Economía y Negocios de Amberes, que trabaja temas de calidad en Bélgica, un país que actuó como España durante la pandemia de SARS-CoV-2: dejó a los mayores en residencias, cerró la puerta y allí se murieron. Lo que se hizo en ambos estados fue la mayor barbaridad epidemiológica de toda la historia de la humanidad. Va contra cualquier criterio lógico y científico. El profesor Ocampo y Vilas colabora con el sector de residencias de mayores de Flandes, donde están evaluando los sistemas de calidad. Allí, igual que aquí, creen que el problema de la mortalidad durante el COVID estaba en esos centros, pero no era sí. Estaba fuera. Cuando una persona que vive en su domicilio enferma, tiene que ir al hospital. Las residencias han de ser los lugares más parecidos a las casas de los mayores, por tanto, no podemos convertirlas en hospitales”, destaca.

En la misma mesa redonda, refiere, “estará también la Xunta, representada por el director xeral de Atención Integral Sociosanitaria, Antón Acevedo”, quien “explicará un poco hacia dónde van los modelos” residenciales. “Sobre esta cuestión, gerontólogos y geriatras tenemos una idea clara. Pensamos que a quien hay que escuchar, cuando hablamos de modelos de residencias, es a los propios mayores que viven en esos centros”, recalca el presidente de la SGXX.

“Reeducación” social

En este punto, Miguel Ángel Vázquez urge “reeducar a toda la sociedad — a los maestros, a los padres y a todo el mundo— para que entiendan que la vejez es una etapa más de la vida”. “Y además es un etapa buena. Con su parte negativa, obviamente, a nivel biológico, pero desde el punto de vista psicológico, económico y social tiene un punto muy positivo. Y aquí en Galicia deberíamos analizar en profundidad qué es lo que estamos haciendo bien. Seguramente muchas cosas, porque tenemos esperanzas de vida muy avanzadas, y además con buena calidad. La provincia de Ourense, por ejemplo, es el mayor laboratorio gerontológico que puede haber. Uno de cada tres ourensanos tiene más de 65 años —algo que no sucede en ningún ámbito de la Unión Europea (UE)—, con comunidades como Terra de Celanova, que multiplican por tres la cifra de centenarios de Okinawa, en Japón”, expone el presidente de la SGXX “sorprendido” de que una comunidad tan envejecida como la gallega “no dedique un poco de tiempo y esfuerzo a los mayores”.

“Nos ahorraríamos mucho dinero y seguramente ganaríamos bastante, porque nuestro modelo de vida es bueno, no solo en cuanto a alimentación; también en estilos relacionales. La buena vecindad, en el rural gallego, es un hecho. Todo el mundo sabe cómo se llama su vecino hasta que se muere, cosa que no ocurre en los ámbitos urbanos, a pesar de que sean núcleos pequeños”, refiere.

Frente al planteamiento de gerontólogos y geriatras sobre hacia dónde deben dirigirse los modelos residenciales, Miguel Ángel Vázquez analiza las sugerencias realizadas por los comités de expertos, “jóvenes en su mayoría”. Cita, por ejemplo, la propuesta de que “el 80% de las habitaciones de las residencias del futuro” sean individuales, “pensada con la mentalidad del joven”.

“Evidentemente, hay un grupo pequeño de usuarios de residencias que quieren vivir solos, pero es muy simbólico, entre un 5 y un 8%. Cuando tienes 87 años (el promedio de edad de las personas que viven en centros de mayores en Galicia) y una enfermedad que te ocasiona dependencia, lo que te preocupa es que te pase algo o morir solo”, sostiene el presidente de la SGXX, quien incide en que ciertos planteamientos “carecen de fundamento científico” y “solo se basan en la opinión de estos, entre comillas, expertos”. “Aquí todo el mundo se cree que sabe de mayores porque tuvo un abuelo en casa. Es como decir que eres pediatra porque has tenido tres hijos”, sentencia.

Programa de intervención

Apunta el presidente de la SGXX que el mundo residencial “no se conoce en un año”. “ Yo llevo más de tres décadas trabajando en residencias de mayores, voy aprendiendo cada vez más y he conseguido entender algo de lo que ocurre en estos centros. Sin embargo, no es habitual que en los grupos de trabajo que se encargan de revisar los modelos residenciales haya profesionales con una perspectiva de cuidados. La mayoría son funcionarios que provienen de sectores como el sanitario o el educativo. No conozco, de hecho, ninguna comunidad autónoma en la que se haya sentado a las personas que viven en residencias para preguntarles qué se podría mejorar. Y no lo hacen porque no creen en ellas. Porque piensan que las personas mayores no aportan valor”, considera.

De nuevo, el edadismo. “Por eso digo que el edadismo mata. Porque se toman decisiones tremendas en torno a los cuidados de las personas mayores”, reitera el presidente de la SGXX, quien llama la atención, en este punto, sobre el hecho de que “al hablar de los modelos de residencias”, se haga hincapié en involucrar a las familias.

“Esto es tan viejo como las propias residencias. A finales de los 80 el Imserso ya tenía comisiones de familiares y hasta una junta de gobierno, cuyos representantes eran elegidos por los mayores. De hecho, eran ellos quienes determinaban cuestiones como qué les gustaba comer en los centros, y qué no. Esto es otro tema, porque hay familias que trasladan a los responsables de las residencias indicaciones del tipo ‘a mi padre no le den de comer con sal’. Sin embargo, lo importante es que su padre coma. Porque a los 87 años, por ejemplo, y sin tener dañado el corazón o las arterias, no le va a quedar tiempo para dañarlas. Y si las tiene dañadas, probablemente no podamos hacer gran cosa quitándole la sal”, refiere Miguel Ángel Vázquez, y continúa: “En el entorno residencial las intervenciones son muy agresivas, por eso, al hablar de modelos no hay que atender solo a cuestiones como la estructura o los recursos humanos de los centros. También hay que hablar de programas de intervención. Y cualquier intervención con mayores tiene que fundamentarse en la opinión, los valores, los deseos y las preferencias de esas personas. No en la opinión de un gerontólogo ‘sabio’ que se cree que todo lo sabe”.

Cuidados de larga duración

Otra cuestión que preocupa a los gerontólogos y geriatras gallegos es que al hablar de situaciones de dependencia de las personas mayores “no se hable de enfermedad crónica”. “Los mayores son dependientes, mayoritariamente, porque tienen enfermedades crónicas. Y en España, la atención sanitaria de larga duración no está desarrollada”, advierte el presidente de la SGXX, quien llama la atención también, en este punto, sobre el déficit de profesionales en las residencias de mayores.

“Urge dotar los centros de mayores de más profesionales. No solo de una mayor cantidad, sino de más calidad. La fisioterapia, por ejemplo, es esencial en el cuidado de este colectivo, igual que lo son la enfermería geriátrica (una de las cinco especialidades enfermeras reconocidas), la psicología, el trabajo social o la logopedia, que trabaja cuestiones como la disfagia (dificultad para tragar)”, apunta Miguel Ángel Vázquez, quien apuesta, además, por formar al personal que trabaja en las residencias de mayores, “y reconocer esa formación, tanto en el ámbito público, como en el privado”.

“Tiene que haber una carrera profesional en el sector de cuidados de larga duración que prime la formación y la cualificación de trabajadores, porque si no nos vamos a quedar sin personal en los centros de mayores, de hecho, está habiendo ya dificultades para cubrir, incluso, puestos de auxiliares. En las comarcas de A Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo, sin ir más lejos, está pasando esto debido a que hay muchos trabajadores de baja por COVID en los centros”, avisa.

Geriatría en los hospitales

Destaca también el presidente de la SGXX la necesidad de “fomentar en Galicia una campaña con el lema Ni un solo hospital público sin servicio de geriatría” dado que, en la actualidad, solo las áreas sanitarias de Lugo y Vigo cuentan con servicios multidisciplinares especializados, “formados por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, etc... que no trabajan únicamente en los centros hospitalarios, sino también en el hospital de día y en los domicilios”.

“Es un modelo desarrollado en España hace aproximadamente 72 años, funciona en todas las comunidades autónomas, pero en Galicia solo hay dos servicios, en Lugo y Vigo. No logramos entender cómo habiendo profesionales especializados se están negando esos cuidados a los mayores gallegos. Es muy injusto y nada equitativo. Contar con estos servicios especializados reduciría los costes, al disminuir las atenciones urgentes y las hospitalizaciones, y también la morbilidad. Además, contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a generarles bienestar, porque los equipos especializados saben manejar muy bien la complejidad de este colectivo”, concluye.