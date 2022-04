Trabajadores del Hospital de A Coruña avisan de colapso en urgencias con 481 pacientes

“En urgencias el tiempo medio de espera antes de subir a planta supera las 24 horas, y en rayos puedes estar cinco horas antes de ser atendido”, indican los propios trabajadores del Hospital Universitario de A Coruña. La junta de personal señalaba ayer en un comunicado que “el Servicio de Urgencias del Chuac vuelve a estar colapsado”. Preguntada al respecto, Lucía Peón como presidenta de la comisión del Chuac afirma que “el colapso dura desde el lunes y este miércoles por la tarde había empeorado”.

Los profesionales apuntan que este lunes “la entrada en Urgencias llegó a máximos históricos con 481 pacientes... y este miércoles el colapso continuaba porque el hospital no es capaz de asumir correctamente esta afluencia”. Acusan a la gerencia de “mirar para otro lado, lo que provoca que los pacientes se encuentren agolpados en los pasillos y en las antiguas consultas de verdes”.

Ante este comunicado, desde la gerencia del hospital de A Coruña responden que “en estas fechas y ante el aumento de la atención en urgencias a personas de edad avanzada con patologías descompensadas, y el incremento de las infecciones respiratorias, tenemos el hospital a plena ocupación”. La gerencia recalca que “también se está realizando toda la actividad quirúrgica que es posible para subsanar lo que, por causas de fuerza mayor, se dejó de hacer por la pandemia”. Y concluye que la plantilla de urgencias “se reforzó en los últimos meses con un importante número de incorporaciones, cuando la demanda de atención es ahora casi un 25% mayor que en el mismo período del año pasado, y la mayor histórica”.

Este miércoles por la mañana, según la junta de personal, a las 09.00 ya aguardaban casi 150 pacientes por el servicio y 40 esperaban una cama para ingresar. Las esperas por rayos incluso superan las cinco horas, “el personal denuncia desde hace mucho tiempo esta situación, pero la gerencia solo dice que el nuevo hospital se arreglará... ¿tendrán que esperar los pacientes en los pasillos ese tiempo?”.

La respuesta del Chuac al respecto es que “la fase cero de ampliación del hospital, en ejecución en estos momentos, contempla el aumento de espacios destinados a la atención de pacientes, siendo la tercera ampliación en los últimos cuatro años”. Manifiesta la gerencia que “todos los recursos hospitalarios se mantienen operativos y lamentamos las incomodidades que se puedan producir, pero queremos insistir en que la calidad asistencial está garantizada y agradecemos al personal su esfuerzo y profesionalidad”.

Las palabras no satisfacen a los propios trabajadores: “No se puede consentir esto por más tiempo, necesitamos que se diseñe un plan de abordaje de este problema de una vez por todas; el personal no puede trabajar en estas condiciones de estrés continuo, y los pacientes merecen ser atendidos en las mejores condiciones y no en pasillos”.

Desde la comisión de centro del Chuac, Lucía Peón admite que “a partir de pasadas movilizaciones se reforzó el personal, pero no estamos dimensionados para esta situación, no podemos prestar atención a los pacientes amontonados en los pasillos y con estas condiciones”. Insiste en que “en la sala de espera de rayos los pacientes aguardan más de cinco horas y solos, algunos son dependientes y no pueden estar tantas horas así y sin baños”. Y añade que “no es cuestión de números sino de evitar estas situaciones y mejorar la atención”.