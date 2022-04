Cigarreiras de Contraproducións e Teatre Romea xunto a Othello da compañía Voadora encabezan os nomeamentos dos Premios María Casares, que se entregarán o próximo 2 de xuño no Teatro Rosalía da Coruña.

Ambos os espectáculos lideran con oito os nomeamentos aos máximos galardóns do teatro galego, que este mércores deu a coñecer os finalistas nas súas 14 categorías, aos que optan outras tantas propostas escénicas. A Cafetaría Lasso do Auditorio de Galicia, en Santiago, acolleu o acto no que foi desvelado a relación de finalistas dos premios que outorga desde 1997 a Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

Cigarreiras e Othello comparten a honra de ser os espectáculos con maior número de nominacións, un total de oito. A primeira, de Contraproducións en colaboración con Teatre Romea, figura como finalista nas categorías de maquillaxe, vestiario, escenografía, adaptación-tradución, actriz protagonista (por partida dobre), dirección e espectáculo.

Pola súa banda, a obra de Voadora tamén está nomeada a oito premios neste certame: maquillaxe, vestiario, escenografía, iluminación, adaptación-tradución, música orixinal, actor secundario e dirección.

Por detrás destes espectáculos sitúase A lúa vai encuberta de Incendiaria e A Quinta do Cuadranta, que competirá en sete categorías —iluminación, adaptación-tradución, música orixinal, actor secundario, actor protagonista, dirección e espectáculo—.

Pecha o capítulo de multinominaciones Terceiro acto do Centro Dramático Galego (CDG), con seis —escenografía, texto orixinal, actriz protagonista (tamén por partida dobre) e espectáculo—.

Completan a relación de nominados Comando Comadres de Matrioshka Teatro, Quixote de Pedras de Cartón e A charca de Ulises do CDG, todas con dous finalistas; mentres que optan a unha María Casares os espectáculos Morgana en Esmelle de Sarabela, A parábola do angazo de Talía Teatro, A cazola de Lola de Tanxarina, Soga e Cinsa de Aporía Escénica, Serva me e Servabo che do CDG, Hugo de Os Náufragos e Cubo de Elefante Elegante.

Estes 14 espectáculos competirán así na gala dos XXVI Premios de Teatro María Casares. Os galardóns están organizados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) e contan tradicionalmente co apoio e o patrocinio de institucións e entidades como a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, o Concello da Coruña, a Fundación AISGE, Fundación SGAE ou Gadis, entre outros.