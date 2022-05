Generar un impacto positivo en la sociedad. Ese es el reto que se propuso BBVA en el 2013 cuando decidió trabajar de forma conjunta con El Celler de Can Roca. Así, en junio del 2020, ambos agentes lanzaron el proyecto ‘Gastronomía sostenible’, una iniciativa que busca ayudar en la transición ecológica apoyando a los productores locales. Ese mismo año, la entidad y el restaurante decidieron ir un paso más allá a través de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, unos galardones que reconocen el trabajo de los mejores productores, agricultores y ganaderos sostenibles de España. Ahora, el banco ha publicado la tercera edición de estos premios para seguir apoyando a los negocios agroalimentarios que impulsan la economía desde un modelo que hace del mundo un lugar más verde e inclusivo. De este modo, BBVA vuelve a reivindicar un año más la sostenibilidad como uno de sus seis pilares estratégicos.

Todas las empresas y autónomos del sector agroalimentario que quieran inscribirse a la convocatoria deberán contar con el certificado oficial que les acredita como productores ecológicos. Asimismo, el jurado -formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y un representante de la consultora independiente ECODES-, valorará la aplicación en los modelos de producción de criterios asociados a la protección del medioambiente, como el cálculo de la huella de carbono que genera su actividad y las medidas adoptadas para su reducción o compensación; la implantación de iniciativas de eficiencia energética e hídrica, así como la apuesta por la movilidad sostenible o la gestión de residuos.

Los ganadores tendrán la oportunidad de incluir sus productos en una de las recetas que cada mes El Celler de Can Roca elabora para el proyecto ‘Gastronomía Sostenible’, que apoya al pequeño productor a la vez que promueve la cocina saludable. Con esta iniciativa, los productos locales ecológicos y las propuestas gastronómicas de los Roca entrarán a formar parte de las cocinas de los hogares españoles. El periodo de inscripción a estos premios estará abierto desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo. El fallo de los reconocimientos se dará a conocer el próximo mes de julio. Aquellos productores ecológicos interesados pueden realizar su inscripción a través de esta web.

Transición ecológica

Gracias a iniciativas como esta, los productores locales tienen cada vez más oportunidades para dar a conocer sus productos de proximidad y más retorno económico para seguir invirtiendo en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. De hecho, en los últimos cinco años, la superficie de producción ecológica en España ha aumentado un 21% en España. Una cifra que supone que el 10% de la Superficie Agraria Útil (SAU) del país sea ecológica, según se publica en el informe anual de Ecovalia. Asimismo, desde el 2010, los alimentos ecológicos son cada vez más habituales en el día a día de los consumidores. Las frutas y hortalizas, la carne o los productos lácteos procedentes de la producción sostenible son más visibles y demandados por los consumidores. Con el objetivo de que esta demanda continúe creciendo, la UE ha puesto en marcha ‘De la granja a la mesa’, una estrategia que pretende, de aquí al 2030, que el 25% de las tierras agrícolas de la UE se cultiven de forma ecológica.

Para diferenciar los productos ecológicos, la Unión Europea facilita una etiqueta que permite a los consumidores la identificación de estos productos y a los agricultores la posibilidad de distribuirlos por todos los países de la UE. Así, el logotipo ecológico de la UE, determina que un producto contiene al menos un 95% de ingredientes ecológicos y que el 5% restante cumple unas condiciones estrictas, entre las que destaca que el mismo ingrediente no puede estar presente en forma ecológica y en forma no ecológica. Además, la certificación confirma, no solo que el producto cumple condiciones estrictas de producción, sino también aquellas vinculadas a la transformación el transporte y el almacenamiento. El objetivo del logotipo ecológico es evitar la confusión de los consumidores, contribuir a mantener la confianza en los alimentos ecológicos y apoyar a los regímenes de inspección. Debe siempre utilizarse en todos los productos alimentarios de la Unión Europea envasados que se produzcan y vendan como ecológicos en la UE.

Tercera edición

Tal y como destacó el director de Pymes de BBVA en España, Alberto Cano, durante el encuentro digital de presentación de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, “queremos afianzar nuestro apoyo al tejido productivo de un sector que juega un papel muy relevante en el desarrollo socioeconómico de España, como así lo refleja el ambicioso objetivo europeo de alcanzar el 25% de superficie ecológica en el 2030”. Además, Cano añadió que la apuesta por medidas respetuosas con los recursos naturales y con la biodiversidad local “puede servir de inspiración a otras pymes y autónomos que no saben cómo afrontar su transformación”.

Por su parte, el propietario de El Celler de Can Roca, Joan Roca, reivindicó la responsabilidad de los cocineros a la hora de “emprender acciones como estos premios, ya que nos da la oportunidad de generar un marco de relación que permite poner en práctica la búsqueda de productores comprometidos con la sostenibilidad y darles visibilidad a través de nuestras recetas”. Roca también destacó que “para nosotros también es un aprendizaje a la hora de abrir nuestro abanico de relación con productores que hacen que nuestra cocina luzca más”.

Durante la presentación, también participó uno de los ganadores en la última edición de los premios, el director de Aceites García de la Cruz, Fernando García de la Cruz. Así, de la Cruz explicó que este premio “ha sido un reconocimiento a muchos años de trabajo, ya que una empresa no se hace sostenible de la noche a la mañana. Iniciativas como esta son muy importantes ya que hacen visible la importancia de la producción sostenible para obtener alimentos de calidad y demostrar que la sostenibilidad no está reñida con el crecimiento económico, sino todo lo contrario”.