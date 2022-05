Adaceco proyecta un centro integral para afectados por daño cerebral junto al Hospital de A Coruña

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) proyecta la construcción de un centro de atención integral para afectados por esa dolencia y sus familiares en una parcela cedida por el Ayuntamiento coruñés, situada a unos 500 metros del Hospital Universitario (Chuac), junto al depósito de agua de Eirís. Las nuevas instalaciones, presupuestadas en 3 millones de euros, incluirán un área de terapias neuro-rehabilitadoras, un centro de día con capacidad para 60 usuarios, una zona de atención a las familias y, como novedad, una residencia para grandes afectados por DCA, “la primera de esas características en la provincia”, con “diez plazas permanentes” y “otras cinco o seis para estancias temporales, de semanas o meses”.

Así lo avanzó este jueves el presidente de la entidad, Juan Luis Delgado, durante la puesta de largo del proyecto, un acto en el que la familia de Adaceco estuvo arropada por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, y la subdelegada del Gobierno, María Rivas, y en el que también participaron la presidenta de honor de la asociación, Carmen Fernández, y la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada.

“Presentar este proyecto es muy importante para Adaceco, porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Estamos contentos porque hemos conseguido diseñar un centro integral, que dará respuesta a todas las necesidades de las personas con daño cerebral adquirido y sus familiares y que les permitirá acogerse a cualquier tipo de ayuda”, resaltó Delgado, quien insistió en que el objetivo de la entidad que preside es “completar el ciclo de necesidades del DCA”.

“En las nuevas instalaciones contaremos, como hasta ahora, con un centro de neuro-rehabilitación. Por el actual pasan, cada semana, un centenar de pacientes, y nuestra intención es aumentar un poco esa capacidad. Hemos proyectado, también, un centro de día, con 60 plazas, y una zona de atención a las familias, cuyo papel es fundamental en el daño cerebral adquirido, una dolencia que llega de forma súbita, sin avisar, y que golpea a todo el núcleo familiar. Muchos pacientes pasan las primeras semanas en el hospital, de modo que son sus familiares más cercanos quienes sufren, de lleno, todos los problemas sociales, económicos y burocráticos que acarrea el DCA, por eso requieren una atención especial”, resaltó.

"Con las ayudas europeas, el centro podría estar listo en tres o cuatro años; sin ellas, no sé cómo lo podremos hacer" Juan Luis Delgado - Presidente de Adaceco

Además, el centro de atención integral a pacientes con DCA y sus familiares proyectado por Adaceco incluye una residencia para grandes afectados por esa dolencia, “con diez plazas permanentes” y “cinco o seis para estancias temporales, de semanas o meses”, pensada para pacientes con escasos recursos y sin capacidad, por tanto, para costearse una plaza de ese tipo en un centro privado. “En A Coruña, además, no hay ninguna residencia especializada en DCA y específica para este perfil de grandes afectados”, señaló Juan Luis Delgado, quien insistió en que Adaceco es una asociación abierta, donde “nadie es excluido por su situación económica”. “De hecho, tenemos ya varias plazas para personas sin recursos. La Xunta nos ayuda bastante en esta cuestión, y hace unos meses nos concedió diez plazas concertadas para nuestro centro de día, de las que actualmente solo están ocupadas cuatro. Llevábamos mucho tiempo peleando por conseguirlas, y es una pena que ahora no se completen. A los potenciales beneficiarios les diría que aprovechen esta oportunidad”, destacó.

El presupuesto del equipamiento proyectado por Adaceco junto al Hospital Universitario de A Coruña ronda los 3 millones de euros, y la entidad confía en que pueda ser financiado con fondos Next Generation.

“Dependemos de esos fondos europeos. Somos una asociación sin ánimo de lucro y no tenemos capacidad económica para afrontar un desembolso de tremenda envergadura. Si conseguimos abrir una puerta que nos permita acogernos a esas ayudas, el centro podría estar listo en tres o cuatro años. De no ser así, no sé cómo lo podremos hacer. El Ayuntamiento nos ha cedido la parcela, la Xunta nos ha dado también una ayuda importante que nos ha servido para pagar el proyecto y los primeros gastos, pero ahora hay que levantar el edificio, y 3 millones de euros es mucho dinero. Se escapa totalmente de las subvenciones anuales que puedan conceder el Ayuntamiento, la Xunta o la Diputación”, reconoció el presidente de Adaceco, quien, no obstante, se mostró esperanzado en que el proyecto pueda salir adelante, después de dos años “complicadísimos” para la entidad, debido al parón del COVID.

“Ahora la asociación está funcionando bien, con récord de asistencia, pero somos ambiciosos y queremos más. Necesitamos conseguir este centro”, reiteró.