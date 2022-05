La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se concentraron este miércoles frente al Congreso de los Diputados para reclamar un aumento de la financiación de la sanidad pública que evite su “desmantelamiento”.

“Volvemos a vernos aquí, dos años después, frente a la Cámara de representación política para reclamarles a los portavoces de Sanidad y a los responsables políticos que se sienten a escuchar las demandas de unos profesionales agotados que necesitan medidas urgentes para evitar que se desmantele el Sistema Nacional de Salud”, ha lamentado el presidente de CESM, Tomás Toranzo, en su manifiesto.

El documento, que propone 15 medidas para atajar los problemas de la sanidad española y de los médicos, fue recogido por las diputadas del PP Ana Pastor y Elvira Velasco, quienes acompañaron a los médicos en la lectura. El colectivo reivindica “aumentar la financiación”. Según Toranzo“hay que consolidar y garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud como uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, queremos un modelo de financiación estable y suficiente que permita contar con los recursos humanos y técnicos adecuados para atender la demanda de asistencia por parte de los ciudadanos”.

Reivindican que “el dinero destinado a Sanidad no se dedique a otros menesteres”, así como que no haya “diferencias sustanciales” entre las comunidades autónomas.Igualmente, Toranzo señaló que se requiere más aportación pública: “La partida presupuestaria destinada a la sanidad pública no llega ahora al 6%, cuando en 2009 era un punto más. Nuestro objetivo es que llegue a la media de los países de la UE con los que debemos compararnos, al 7,5 %”.

Los médicos también se proponen recuperar derechos perdidos, como la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde 2010. “Hemos sufrido recortes como pagas extra, trienios o salario base, una pérdida de poder adquisitivo de más del 30% según la comunidad autónoma”, ha explicado el representante de CESM.