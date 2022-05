El restaurante Auga e Sal, situado en Santiago de Compostela propiedad de Alberto Ruiz-Gallardón hijo, ha cerrado sus puertas tan solo cinco meses después de haber logrado una Estrella Michelín, la única para Galicia en la última edición de estas menciones.

Así lo ha trasladado a través de sus redes sociales su chef, Axel Smyth, que se ha desligado de "todas las gestiones y decisiones tomadas por la propiedad en adelante", tras expresar su tristeza por este cierre.

Auga e Sal abrió sus puertas en Santiago de Compostela en el año 2016 y, en la actualidad, estaba capitaneado por el chef Axel Smyth, bajo cuyos fogones había recibido, además de un Sol de la Guía Repsol, una Estrella Michelín, que le fue otorgada en diciembre del año pasado.

En la actualidad, según rezaba un cartel en su puerta, se encontraba cerrado por vacaciones hasta mediados de este mes, tal como publicó también el establecimiento en sus redes sociales.

Sin embargo, según ha indicado el propio chef, la propiedad les ha comunicado oficialmente antes de la reapertura "el cese de la actividad" y el inicio de un ERE para el cierre del Auga e Sal.

"Como imaginaréis, me entristece enormemente ver como un proyecto al que le he dado todo mi esfuerzo y cariño, cierra sus puertas", apunta Axel Smyth, que ha agradecido la labor de su equipo durante este periodo. "Gracias a todos los que lo habéis hecho posible desde el primer día hasta el último", ha añadido, en referencia no solo a la plantilla si no también a los clientes y proveedores, así como a los responsables de la Guía Repsol y la Guía Michelín.

"Nuevos proyectos vendrán y nuevas metas habrá que superar. Inconformismo como modo de vida", concluye el chef en el comunicado colgado en sus redes sociales.