Ridin’ down the highway / Goin’ to a show / Stop in all the byways / Playin’ rock ‘n’ roll... Por esa autopista del rock viajó Toñito Pedreira, cantante de Riff Raff, hasta perder la vida en mayo de 2019. Tres años después y una pandemia por el medio, el grupo famoso por sus versiones de AC/DC le dedicará hoy el último homenaje en la ciudad natal de Canido. En la plaza de Fernando Miramontes, se celebrará un conciertopor su memoria con sus antiguos compañeros y otros amigos del rock and roll.

Este Rock en Canido, a las 20.00 horas, contará con la participación de Jesús Trujillo, Bea Rivas, Susana Adalid, Santi Souto y Manuel Rodríguez; para apoyar a los Riff Raff (Tomás Domínguez a la guitarra, Miguel Sixto también guitarra, Sergio Vázquez al bajo y Sito Sandá a labatería). En gran pantalla se proyectarán imágenes de Toñito, en un proyecto apoyado por el concello y la asociación vecinal de Canido. Recuerda Tomás que “Toñito falleció el 8 de mayo de 2019, nosotros intentamos seguir con el grupo pero no hemos conseguido a nadie como él”. Recalca que a nivel de un concierto tributo a AC/DC “no vemos a nadie que lo haga como él, hay gente que puede correr 30 kilómetros y otros como Toñito que podía cantar con ese vozarrón en un concierto sin parar... aguantaba hasta cinco conciertos seguidos... y los chicos que hemos probado dicen que no aguantan ni un concierto”. Los propios colaboradores que intervendrán el sábado con sus voces indican que “es un estilo muy exigente, los cantantes de AC/DC como el fallecido Bon Scott o Brian Johnson de voces muy agudas, y hasta a las chicas les resulta muy complicado aguantar más de cinco conciertos”. El estilo de Toñito pasaba más por el del primer cantante de los australianos, Bon Scott, “aunque imitaba muy bien a los dos”. Sus compañeros recuerdan que “no vemos a nadie como él, tenía muy bien pillado el rollo, era directamente el mejor”. En las colaboraciones del sábado estarán La Banda del Camión (A Coruña), Far Away Place (Ferrol) y McKuin (versiones de Queen con gente de Riff Raff). “Por los 23 años de Riff Raff pasaron muchos músicos y la mayoría estarán este sábado en Canido, junto con Toñito yo era el único que quedaba de la primera formación”, recuerda Tomás. Los músicos que quedan en este grupo son a su vez trabajadores en los astilleros de Ferrol. Ya en septiembre de 2019 homenajearon a Toñito en el Festival de la Luz , donde participaban con asiduidad. Y ahora dan la bienvenida al mes de mayo con la despedida de su cantante, y la guitarra siempre puesta “en una de las mayores bandas del rock”.