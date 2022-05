Dolor crónico: machaca el cuerpo, ‘golpea’ el alma

La tercera parte de población española padece una patología reumatológica y todas cursan con dolor. Lumbar o cervical, por lesión o enfermedad y artrosis son sus caras más frecuentes y las que causan un mayor porcentaje de bajas laborales y por discapacidad en Galicia. Y es que el dolor crónico impacta, de forma severa, en todas las esferas vitales de los afectados, sin embargo, continúa siendo una dolencia a la sombra. Silenciada. Y quienes la sufren se enfrentan a la incomprensión laboral, social e incluso familiar debido a esa invisibilidad, de ahí la necesidad de disponer de apoyo psicológico para lidiar con un mal que machaca el cuerpo y golpea el alma.

“Faltan líneas de financiación y de apuesta por el dolor, pese a ser el denominador común de las más de 250 enfermedades reumatológicas existentes. Esto se debe a que el dolor es un acto de fe. Tú lo sufres, pero los que están frente a ti no lo ven, y es habitual que te hagan preguntas del tipo: ‘¿Cómo vas a tener dolor, con lo bien que estás?’. Sin embargo, la imagen del dolor no es verme por ahí totalmente inapetente, al contrario, creo que cuanto más dolor tengo y peor estoy más trato de arreglarme para sentirme bien”, refiere Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega (Lirega), entidad que acaba de lanzar una campaña de recaudación de fondos (crowdfunding), a través de la página web migranodearena.org, para conseguir que su servicio de Psicología “pueda atender a todas las personas que lo necesitan”.

“El de Psicología ha sido, desde siempre, uno de los servicios estrella, por así decirlo, de Lirega. Recientemente, en el marco de una jornada sobre dolor, hicimos una encuesta entre nuestros asociados para saber cuántos afectados por dolencias reumatológicas acuden al psicólogo por ese motivo, y aunque el cien por cien de los participantes consideraron que lo necesitan, no todo el mundo accedía a ese servicio, debido a las barreras sociales y emocionales, y también por cuestiones económicas”, resalta.

Vázquez Lojo sostiene que “la mayoría” de los afectados por dolor crónico acaban desarrollando “un trastorno psicológico o mental”, tipo “ansiedad, depresión mayor e, incluso, trastornos de la personalidad”, refiere. “Las personas que sufrimos dolor crónico precisamos una recomposición cognitiva, y aunque Lirega recibe subvenciones, nunca cubren al cien por cien ese servicio. Este año, por diferentes motivos, perdimos algunas de esas ayudas públicas, y como ahora mismo no existen líneas de financiación al dolor, nos vemos en una situación muy comprometida. Más aún, en un momento como el actual, con una crisis económica bestial tras la pandemia de COVID y con muchas personas con ingresos muy por debajo de lo que puede permitir una vida digna. Entre nuestros asociados, de hecho, hay pacientes con pensiones no contributivas o que cobran la Risga que no llegan a percibir ni 400 euros al mes. A estas personas no se les puede pedir que cofinancien ese servicio porque no tienen dinero para hacerlo”, destaca la presidenta de Lirega, quien insiste en que esa entidad “atiende a todo el mundo”, pese a que cada vez les llegan “más pacientes en situación de mayor vulnerabilidad, incluso en riesgo de exclusión social”, que “no pueden abonar los 12 euros” que cuestan sus sesiones de psicología “para paliar las subvenciones” que dejaron de recibir. “Queremos poder llegar a todo el mundo y que nuestro psicólogo siga teniendo una jornada completa para atender todas las necesidades”, subraya.

La presidenta de Lirega recuerda que “hace mucho tiempo” que las asociaciones de pacientes “dejaron de ser una reunión de personas afectadas” para “profesionalizarse”. “Pero, ¿quién paga a esos profesionales? Lirega dispone, este año, de unos 10.000 euros menos de presupuesto, y esto se traduce en que nuestro psicólogo va a tener que trabajar menos horas. Y si trabaja menos horas, podrá atender a menos pacientes”, lamenta.

Pacientes que, especifica Vázquez Lojo, “no se pueden ver cada mes o cada seis meses”. “Necesitan atención, como mínimo, una vez a la semana, siempre y cuando no sufran una crisis. Para entender el dolor hay que entender su patología, y para entender su patología hay que conocer su pronóstico, cómo se diagnostica, etc... de ahí que la mejor atención para este grupo de enfermos es la que podemos ofrecerles en asociaciones especializadas, como Lirega”, señala, y continúa: “Se habla mucho de la reinserción laboral de los afectados por enfermedades reumatológicas, pero con hablar no es suficiente. Hay que trabajar esa reinserción. Cuando las personas acceden a terapias adecuadas y consiguen hacer una vida normal, es cuando empiezan a trabajar o a estudiar de nuevo”.

La presidenta de Lirega apunta que la última recaudación de esa entidad “se llevó a cabo hace cinco años y sus destinatarios fueron los niños” afectados por enfermedades reumatológicas. “Para atención psicológica del dolor no hemos hecho nada de este tipo. Se trata, además, de una recaudación real, para que la gente puede llegar fácilmente”, explica Vázquez Lojo, quien especifica que han establecido un límite de “dos meses” para la campaña, aunque su horizonte temporal es “eterno”. “Si pasado ese tiempo, algún particular o entidad desea realizar una aportación para el mantenimiento de nuestro servicio de Psicología, o incluso respaldarlo de una forma solvente y estable, nosotros estaremos encantados”, concluye.