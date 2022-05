Las autoridades sanitarias advierten de que aparecerán más casos de la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este domingo que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos 10 días en una docena de países, pero cuyo foco y ruta de contagio aún no ha podido establecerse. “La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”, señaló la organización en una nota epidemiológica. Al cierre de esta edición, se habían confirmado 92 casos y 28 sospechosos.

Las personas que están más en riesgo de contagio son aquellas que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas. De los casos comunicados, no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica —Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur— de esta enfermedad.

La OMS indicó que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros empleados de la sanidad que pueden estar más expuestos que otros, como los que se ocupan de tareas de limpieza. La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre los años 2018 y 2019.

Síntomas y transmisión

La viruela del mono es una zoonosis y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad. Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a 13 días, aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre los jóvenes en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

El país europeo que concentra el mayor número de casos es España. En España se han dado ya al menos una treintena de casos confirmados por prueba PCR, todos en la Comunidad de Madrid y vinculados a un sauna de la ciudad, al tiempo que crecen los casos sospechosos en toda España con el foco puesto en la capital madrileña, en donde han pasado desde los 15 de ayer hasta los 39, una situación esperada por el Ministerio de Sanidad. Además, otras seis comunidades autónomas, incluida Galicia, vigilan posibles casos.

Origen de los brotes

La Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño cerraba el viernes La Sauna Paraíso, una de las más grandes y conocidas de Madrid en el ambiente Lgtbi, como el principal foco del brote en España, informa David López Frías. Según explican fuentes consultadas, el brote pudo tener su origen el 1 de mayo, Día del Trabajador: “Otras saunas cierran algunos festivos, pero nosotros abrimos y se llenó. Vino mucha gente de fuera y ahí está la clave, mucho turista”.

Los servicios de Salud Pública del Gobierno de Canarias tratan de investigar si el Maspalomas Pride, celebrado entre el 5 y el 15 de mayo en el sur de Gran Canaria, ha podido convertirse en el segundo foco del brote, informa Yanira Martín. El evento organizado en la Isla contó con la asistencia de casi 80.000 personas de distintas nacionalidades y a él acudieron varios de los positivos detectados en la capital estatal, así como algunos de los constatados en Italia.

“La transmisión ha sido más alta de lo esperado”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido “precaución” por los casos de la viruela del mono que están surgiendo en el país, pero ha sido claro en su mensaje: “No podemos tratar de equipararlo con el COVID ni dar una impresión de riesgo”, señaló antes de participar en una jornada organizada por el Colegio de Veterinarios de Aragón en Zaragoza. El experto explicó que, hasta ahora, la viruela del mono estaba suscrita a algunas zonas del África occidental. “En Europa se conocían casos importados y alguna pequeña transmisión local en el Reino Unido, y a partir de esas importaciones ha habido una transmisión en humanos más amplia de lo esperado en algunos países europeos”, indicó. Sobre cuánto más se expandirá en España, Simón precisó que no saben su alcance: “No es lo mismo si los casos tienen un punto único de transmisión o varios. Estamos con las investigaciones”.