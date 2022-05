Dionisíaca cita con Baco en Fevino

In vino veritas. Sobre todo cuando avanzamos por los nuevos y locos años 20 (para bien y para mal). Tras el parón del primer año de la pandemia, ya en 2021 se observó una tendencia alcista en el mundo del vino. Y ahora el viento sopla en las velas de bodegueros, enólogos, hosteleros y seguidores de Baco en general. Las cifras también cotizan en verde en la próxima edición de Fevino, el único Salón Profesional del Vino que se celebrará desde el lunes entre Ferrol (30 de mayo), Santiago de Compostela (14 y 15 de junio) y Betanzos (31 de mayo).

Su alma mater Fernando Yáñez, el gerente de la distribuidora Deuva, ha conseguido reunir a más de 200 bodegas de las principales Denominaciones de Origen de Europa. En pleno año Xacobeo, esta quinta edición rendirá homenaje al Camino de Santiago con especial querencia por la ruta inglesa. Y recibirá a seis Masters of Wine (reconocimiento dado en el Reino Unido para 390 Maestros del Vino de 29 países y 5 continentes distintos): Sarah Jane Evans que acaba de publicar The Wines of Northern of Spain, el crítico internacional Tim Atkins, Norrel Robertson, Fernando Mora, Álvaro Ribalta y Almudena Alberca (primera española en ser Master of Wine). Con el actor ferrolano Javier Gutiérrez como embajador, se concederán los premios Guardianes del Vino a Telmo Rodríguez (D.O. Valdeorras), José Luis Mateo (Monterrei), Fernando González (Ribeira Sacra), Rodrigo Méndez con Raúl Pérez (Rías Baixas) y Luis Anxo Rodríguez (Ribeiro); además de los citados Masters of Wine.

“Hice más de 30.000 kilómetros para hablar con los consejos reguladores de Roncesvalles, Navarra, Bierzo, Galicia... hasta traer a más de 200 bodegas”, explica Fernando Yáñez. Así participarán desde bodegas de Oporto o la Champagne francesa, a las 11 de cava de la asociación Corpinnat. Con catas como las siguientes: el viticultor Marcial Pita con el vino ferrolano El Astillero que ha recibido recientemente 93 puntos de la famosa Guía Parker, Tim Atkins sobre tintos atlánticos, SOMMS D.O. Camiño con vinos originarios de este trayecto a Compostela, o el Consejo Internacional de La Rioja bajo el nombre 100 km de contrastes.

Según Fernando Yáñez, máximo responsable de Fevino, “lo que más me enorgullece tras tantos sinsabores durante los dos años anteriores es juntar a todas estas bodegas, todo esto me pone en órbita”.

De copa en copa con premiados de Agacal

Más catas para estos días: este domingo ya se celebrará un aperitivo en los muelles ferrolanos antes de la inauguración oficial del lunes. Por las diferentes sedes de Galicia pasarán referencias de Burdeos, Borgoña, Alsacia, Loira, Provenza (todas estas de Francia), además de Mosel (Alemania), Piamonte (Italia) y Wachau (Austria). Se probarán “40 años de historia de la Ribera del Duero”, se celebrará otra cata magistral con vinos de Jerez, y una internacional con Luis Gutiérrez (catador de Robert Parker). La Master of Wine Sarah Jane Evans impartirá su cata Premios Acios con los mejores vinos galardonados por Agacal (Axencia Galega de Calidade Alimentaria). En concreto, catará el mejor vino tinto y blanco gallego de cada denominación de origen, los tres más valorados de cada D.O., además de vinos de la tierra, cosecheros, cosechas anteriores, madera, espumosos y tostados. En Betanzos, el 31 de mayo se celebra la jornada de Brancos Lexítimos. Y en Santiago convergerán los vinos del Camino (14 y 15 de junio).