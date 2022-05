Profesionales de urgencias exigen su especialidad ante el “récord” de asistencias en Galicia

En los peores días de la pandemia, estos profesionales siempre se mantuvieron al pie del cañón. Sin embargo, un servicio médico tan esencial como el de urgencias carece de especialidad propia en España. A través de proposiciones no de ley en el Congreso han solicitado al Gobierno que por Real Decreto se cree una formación homologada y específica. “Por el mismo sistema se crearon las especialidades de Medicina Forense y Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, pero nosotros seguimos sin tenerla pese a ser la válvula de seguridad del sistema sanitario español”, indican desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. El presidente de SEMES en Galicia y coordinador de Urgencias en el CHUAC, José Manuel Fandiño, advierte a este diario que “tenemos récords históricos de atención en servicios de urgencia en Galicia, la demanda se ha disparado”.

Para reclamar la aprobación de esa Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, este viernes se celebraron concentraciones en todos los servicios de España (incluidos los gallegos) y se iluminaron espacios en blanquiazul como la puerta de Cuatro Caminos. En este Día Internacional de las Urgencias y Emergencias, “manifestamos nuestro orgullo de ser urgenciólogos”. Explica José Manuel Fandiño que en Urgencias “somos la entrada de entre el 70 y el 80% de los pacientes que ingresan en el hospital, la población sabe que siempre estamos para atenderla en el caso de que no puedan en Primaria”. Y en consecuencia, “tenemos el cansancio acumulado de los dos años de pandemia”.

Según el coordinador de Urgencias en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, “si hubo un éxito fue porque emergencias no dio un paso atrás, pero tenemos problemas de recursos humanos incluso a la hora de poder dar vacaciones... y no hay recambio generacional”. Los profesionales ven en la negativa, hasta ahora, del Gobierno a crear su especialidad por Real Decreto “una falta de respeto, porque queremos dar buena atención a la población”.

¿Qué implicaría conseguir esa especialidad? “Los médicos de urgencias estarían así plenamente formados, más de 100 países en el mundo cuentan con dicha especialidad y en Europa son 22”, indica José Manuel Fandiño. En cambio, la sanidad militar española sí que dispone de urgenciólogos con formación específica desde 2016 “pues ya ha salido la primera promoción”. Es decir, en este país existen urgenciólogos militares pero en el ámbito civil un estudiante de Medicina o Enfermería “no puede escoger la especialidad de Urgencias y Emergencias al optar a plazas MIR y EIR”, según recuerdan desde SEMES.

Como explica el colectivo en un comunicado, “ninguno de los profesionales que han estado en primera línea durante la crisis sanitaria cuenta con una formación homogénea y homologada en España” . Añade Fandiño que “cuando los pacientes entran en una ambulancia medicalizada desconocen que no existe esta especialidad, las misiones militares internacionales sí que tienen urgenciólogos pero nosotros no... y yo quiero serlo tras 30 años de ejercicio”.

De momento, los médicos interesados en perfeccionar su formación lo hacen por su cuenta “a través de cursos o su propia experiencia, en Cardiología todos los cardiólogos tienen que tener un mismo nivel pero en urgencias es heterogéneo”. Insiste el presidente de SEMES en Galicia y coordinador de este servicio en el CHUAC en que “hay un problema de déficit de profesionales para el cambio generacional, no hay residentes en urgencias”.

Las reclamaciones se dirigen al Gobierno central, “ya que falta una decisión política, el anterior Ministro de Sanidad (Salvador Illa) nos prometió la especialidad pero la actual (Carolina Darias) no la ha llevado a cabo”. Sin esta formación específica, “no tenemos libre circulación por el espacio europeo en el sentido de que no podemos ser médicos de urgencias en otros países”. En cuanto a la pandemia, José Manuel Fandiño deja claro que “puedo decir muy orgulloso, como representante de los médicos de urgencias gallegos, que supimos estar en todo momento, cuando había pocos recursos la gente nos llamaba y aparecíamos para atender a tiempo”.

Recuerda que “no es una reclamación económica, sino que seguimos el lema Nosotros cuidamos de ti, por favor cuídanos por lo que pedimos apoyo a la ciudadanía para nuestra especialización”. El colectivo cuenta con el respaldo de otras especialidades, organizaciones médicas, sindicatos y asociaciones de pacientes. La OMS también reclama la formación en urgencias “para dar mayor seguridad a la población”.

José Manuel Fandiño, coordinador Urgencias CHUAC: "La pandemia ha reventado las costuras del sistema sanitario"

José Manuel Fandiño preside en Galicia la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, además de ser el coordinador de este servicio en el CHUAC.

¿Qué ha ocurrido con urgencias a raíz de la pandemia?

La pandemia ha reventado las costuras del sistema sanitario, que ya se encontraba muy tensionado y se sostenía por el sobreesfuerzo de los compañeros. Todo ha reventado, no solo en urgencias sino en el sistema sanitario por completo.

¿Por qué hasta ahora no se ha creado esta especialidad?

Falta una decisión política por parte del Gobierno central, puesto que ya se aprobaron proposiciones no de ley en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. Muchas veces no se hacen las cosas por presiones, por miedo a no tener controlado un posible caladero. La verdad es que no tiene mucho sentido, y tanto los compañeros de medicina familiar como los médicos de urgencias necesitamos más recursos.

¿Qué ocurrirá si no se aprueba de inmediato?

Somos una solución para el sistema sanitario, así que esperemos que el Gobierno la apruebe por Real Decreto por que en caso contrario se vendrán momentos muy duros. Tendremos muchas jubilaciones pronto y problemas de cobertura, y la gente no se da cuenta de lo que significan unas urgencias descubiertas.

¿Y qué aportaría la creación de esta especialidad?

Todos los que llegamos a urgencias tenemos otra especialidad, pero queremos estar aquí. Cuando llega un médico joven tengo que dejarlo con otro que tiene otra especialidad. Y hablamos de un área donde nos encontramos con infartos, código ictus, politraumatizados, situaciones con personas dependientes... todo esto necesita excelencia e inmediatez. El general Guiote, médico del Cuerpo Militar de Sanidad, fue nombrado miembro de la Real Academia de Medicina de Galicia, y recordó que se necesitaban médicos de urgencias para el ámbito militar y que ya contaban con las primeras promociones.

¿Cómo se encuentran las urgencias en Galicia?

Pues al igual que en el resto de España, el 15% de los estudiantes de Medicina querrían ser médicos de urgencias y no pueden. Primero tienen que hacer su especialidad y después aprender en urgencias. Falta recambio generacional, nos hacemos mayores. En España, el servicio de urgencias es el más envejecido de todo el ámbito sanitario. En otros países hay recambio generacional. Necesitamos un sistema homogéneo y auditable. Esto es como no tener a un cirujano cardíaco en una operación de corazón. Insisto en que necesitamos esa formación específica.