El área sanitaria de A Coruña y Cee notifica hoy 1.951 casos activos de COVID (-66) tras un día con 138 nuevos contagios, 203 altas y una muerte que eleva a 796 los fallecidos con coronavirus en el distrito sanitario coruñés. Es la primera vez que el área coruñesa se sitúa por debajo de 2.000 infecciones activas en lo que va de año, pues hay que remontarse al 16 de diciembre de 2021 para encontrar un dato similar de afectados. Atrás queda --entre aquella fecha y el día de hoy-- una sexta ola que rebasó todos los récords de positivos diarios y casos activos durante la época en la que el sistema público de salud registraba no solo las pruebas realizadas en centros sanitarios sino también los test de autodiagnóstico positivos realizados a nivel particular por los ciudadanos en su ámbito particular.

Nueva fase en el control del COVID en Galicia: así quedan las normas Desde marzo pasado el Sergas ya solo registra los positivos por SARS-CoV-2 en población vulnerable, lo que ha ido contribuyendo a rebajar de forma considerable el cómputo global de casos activos y también explica que en diciembre pasado, con 2.000 casos activos, los hospitales coruñeses atendieran a apenas una treintena de pacientes con COVID mientras que hoy, con un número similar de infectados, haya 137 personas hospitalizadas con coronavirus, con el matiz que aclaran los responsables del área sanitaria, que llevan semanas incidiendo en que entre los ingresados son apenas un 20% los que llegan al hospital por relación directa con el COVID -el resto son pacientes con otras patologías que, además, dan positivo en SARS-CoV-2-. En Galicia hay un total de 482 hospitalizados con COVID, 26 de ellos en UCI, y los hospitales coruñeses siguen siendo los que acumulan más ingresados. “Menos del 20% de los positivos ingresados en el Chuac están en el hospital por el COVID” Y mientras el área de A Coruña y Cee logra bajar de 2.000 casos activos, ya son tres las demarcaciones que están por debajo de mil, pues a a de Ferrol, que lleva ya semanas por debajo del millar de infectados, también las de Lugo y Pontevedra han bajado ya de mil infecciones activas. Vigo es la segunda demarcación con más casos, seguida de Santiago y Ourense, por delante de Lugo, Pontevedra y Ferrol. HOSPITALES Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria se alivia en tres de las siete: Ourense, Santiago-Barbanza y Pontevedra-O Salnés; mientras que aumenta en las otras cuatro: A Coruña-Cee, Vigo, Lugo y Ferrol. En concreto, en el área de Ourense siguen cuatro pacientes con COVID en UCI y descienden a 57 los ingresados en otras unidades --12 menos--; mientras que en la de Santiago y Barbanza se reducen a tres los críticos --dos menos-- y a 73 los hospitalizados en otras unidades --tres menos--. En el área de Lugo se mantienen cuatro pacientes ingresados con COVID en UCI y descienden a 64 los de otras unidades --uno menos--; mientras que en la de Lugo siguen tres en críticos y aumentan a 37 los de otras unidades --uno más--. En el área de A Coruña y Cee se mantienen siete pacientes hospitalizados con COVID en UCI y aumentan a 130 los de otras unidades --cuatro más--; con estos datos, los hospitales coruñeses se mantienen dentro de sus datos más bajos de presión hospitalaria por COVID en el último mes tras haber superado picos superiores incluso a los 180 hospitalizados en las últimas semanas. En el área sanitaria de Vigo sigue un paciente en críticos y ascienden a 65 los de otras unidades --cinco más--. Y el área sanitaria de Ferrol registra cuatro pacientes hospitalizados por la Covid-19 en UCI --uno más-- y 30 ingresados en otras unidades --tres más--. MENOS CASOS ACTIVOS Los casos activos continúan en descenso en el conjunto de Galicia y se sitúan en 8.508, que implican 339 menos que el día anterior, al haber más altas (1.077) que contagios (739), a lo que se añade un fallecimiento. El martes de la semana pasada había 9.573 infecciones activas. El descenso es generalizado en seis de las siete áreas sanitarias, con la de Santiago y Barbanza a la cabeza (-115), seguida de la de A Coruña y Cee (-66), Pontevedra y O Salnés (-46), Vigo (-45), Ourense (-38) y Ferrol (-29); mientras que en la de Lugo suben ligeramente (+2). De este modo, el área de A Coruña y Cee se mantiene a la cabeza con más casos activos, con 1.951; seguida de la de Vigo, con 1.585; Santiago y Barbanza, con 1.318; y Ourense, con 1.170. Las otras tres se colocan por debajo del millar de infecciones activas: Pontevedra y O Salnés, con 963; Lugo, con 919; y Ferrol sigue a la cola, con 592. Según el último informe actualizado por el Ministerio de Sanidad este pasado viernes 27 de mayo, adaptado al nuevo sistema de vigilancia de la Covid-19 centrado en población vulnerable, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia en mayores de 60 años bajó a 787,66 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se redujo a 728,22. En la Comunidad gallega la incidencia en el grupo de edad de 60 a 69 años descendió a 14 días a 714,44 casos por 100.000 habitantes; en el de 70 a 79 años a 793,39; y en el de mayores de 80 años se redujo a 889,8. MÁS CONTAGIOS Los nuevos contagios de Covid-19 ascienden a 739 tras haber arrancado esta semana con 456 nuevos casos abiertos en las últimas 24 horas. Con el nuevo protocolo ya no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable. El martes 24 de mayo se detectaron 768. Por tanto, los contagiados ascienden Galicia a 616.815, de los cuales 139.324 corresponden al área de Vigo; 127.747 a la de A Coruña y Cee; 97.851, a la de Santiago y Barbanza; 75.111 a la de Ourense; 70.448, a la de Pontevedra y O Salnés; 67.820 a la de Lugo; y 37.628, a la de Ferrol. Este pasado martes se efectuaron 1.165 PCR en Galicia, que elevan a 3.903.130 las pruebas de este tipo hechas desde el inicio de esta pandemia, y 2.219 test de antígenos, que implican 1.764.418 hechos en la Comunidad gallega desde el comienzo de esta crisis sanitaria, lo que constituyen 3.384 entre ambas. En cuanto a la tasa de positividad --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- desciende al 27,52 por ciento, tras arrancar la semana en el 30,5%. De este modo, sigue por encima del 5% que marca la OMS para dar por controlada la pandemia. VÍCTIMAS Y CURADOS Las víctimas de la pandemia de la Covid-19 en Galicia registradas en la web del Sergas ascienden a 3.497 al haber notificado la Consellería de Sanidade este martes un nuevo fallecimiento. En concreto, Sanidade ha informado de que el pasado 30 de mayo murió una mujer de 89 años de edad en el área sanitaria de A Coruña y Cee que tenía patologías previas. Mientras, desde el inicio de esta crisis sanitaria en la Comunidad gallega 604.879 personas se han curado de la Covid-19, después de recibir el alta otras 1.077 con respecto a la jornada anterior.