Unha nova edición dos Premios Xerais está en marcha. Os integrantes dos tres xurados xa teñen nas súas mans as obras orixinais que optan a acadar o Premio Xerais de Novela, o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e o Premio Merlín de Literatura Infantil. Os xurados declararán as obras finalistas na súa primeira reunión, que se celebrará o venres, 8 de xullo. Os premios coñeceranse o sábado 16 de xullo. Este ano compiten 87 orixinais.

O xurado da XXXIX edición do Premio Xerais de Novela, dotado con 10.000 euros e no que concorren 40 obras, está formado por Carolina Sertal (xornalista), Mónica Cores (profesora e bookstagramer), Sara Carballa (coordinadora do club de lectura Daquelas que len), Begoña Varela Bárcena (libreira), Pepe Pintado (científico) e Xosé Manuel Moo Pedrosa (secretario do xurado).

O XIV Jules Verne de Literatura Xuvenil está dotado con 10.000 euros e nel concorren 23 obras. E o XXXVII Merlín de Literatura Infantil, dotado tamén con 10.000 euros, ten como candidatos 24 traballos.

Nos Premios Xerais 2021, foron gañadoras as escritoras Ledicia Costas (Vigo, 1979) e Berta Dávila (Santiago, 1987). Nesa edición do ano pasado, Ledicia Costas gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil pola súa novela O neno de lume. A esta convocatoria concorreron 26 obras.E Berta Dávila levouse en 2021 dous galardóns. Logrou o Premio Jules Verne con Un elefante na sala de estar, nunha convocatoria na que concorreron 14 obras, e tamén o de Novela por Os seres queridos (44 candidatos).