La aventura no ha hecho más que empezar. Hoy Guillermo ya vuela a su nuevo destino: Gran Canaria, después de que su periplo comenzase en la playa de As Catedrais, donde ha sido el primero en cruzar sus arcos surfeando. Estudió Medicina, pero se ha convertido en una especie de Indiana Jones en busca de la ola perdida. Así ha cabalgado en Islandia, el Sáhara y hasta en Islas Galápagos. Por delante aún otros 16 desafíos, y seguro que esta no será su última cruzada.