A Deputación da Coruña anunciaba este martes o fallo dos XIII Premios Rosalía de Castro de Lingua: a escritora María Canosa, na categoría de persoas; a Asociación de Escritores-as en Lingua Galega (AELG), en entidades; e o proxecto Brazolinda, para iniciativas de dinamización para a poboación de menor idade. Segundo indica a Deputación, “o certame quere recoñecer cada ano a labor na promoción e dignificación social do patrimonio lingüístico de Galicia, tanto no ámbito da provincia como no galego”.

No caso de María Canosa, valorouse o “seu compromiso firme coa lingua galega e longa traxectoria, que se reflicte nos premios recibidos e no recoñecemento e impacto social en múltiples ámbitos: escritora, divulgadora”. Da AELG salientouse “a súa longa traxectoria, con máis de corenta anos, de compromiso co sector literario galego nos seus diferentes xéneros (poesía, teatro, narrativa, ensaio), fomentando o uso e a defensa pública da lingua”. E de Brazolinda, “non só ter como destinatarias a infancia e o impulso das relacións interxeracionais en lingua galega, senón o fomento da normalización lingüística nos xogos de mesa”.