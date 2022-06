Vidas roubadas, as feridas da vellez na memoria, a descuberta da lingua de acollida, mesmo unha coreografía astronómica e, sempre, a capacidade de cativar e abraiar. Estes son algúns dos ingredientes das nove historias gañadoras e finalistas do V Concurso de microrrelatos da Real Academia Galega (RAG) e PuntoGal, que consolida o éxito de participación entre xente de todas as idades con máis de 900 contos presentados. Antonio Cepeda Fandiño, Antía Novas Arribas e Elena Pastoriza Cortizo fixéronse cos primeiros premios nas categorías de adultos, xuvenil e infantil, respectivamente. Marta Villar, xornalista deste diario, foi unha das finalistas na primeira delas.