A compañía ButacaZero estreará en setembro a súa ópera electrónica en galego Papaguena, para despois xirar por toda a comunidade autónoma. Dirixida por Esther F. Carrodeguas e Xavier Castiñeira, a obra ensáiase no concello de Rianxo e presentouse este luns no mercado Galicia Escena Pro (Santiago de Compostela).

A música orixinal e o libreto corren a cargo do compositor galego Iago Hermo, que contará coa soprano Esperanza Mara e o barítono Jacobo Rubianes Castelo.Esta ópera traslada a perspectiva de xénero á “historia dunha parella engaiolada nunha relación tóxica”. Iago Hermo inspirouse na parella de persoas-paxaro do clásico de Mozart A frauta máxica. Esta versión nace “da vontade de afondar nos clixés de xénero presentes no eido da creación operística”.