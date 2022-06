Extremadura es la primera comunidad en publicar el nuevo catálogo de prótesis para amputados. Un catálogo que mejora la prestación "notablemente" respecto al anterior -que tenía casi 30 años-, tanto en productos -porque recoge los avances técnicos de los últimos años- como en los importes financiados, que se actualiza. Ahora, como señalan a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), se espera que el resto de comunidades autónomas sigan el ejemplo extremeño y publiquen las mismas actualizaciones antes de que finalice el mes de julio que es el plazo que tienen para hacerlo.

"Todas las comunidades lo tienen que hacer porque así lo estipula la Orden SND 44/2022 que publicó en enero el Ministerio de Sanidad. Tienen de plazo para adaptar el catálogo hasta finales de julio", indican desde la entidad. Precisamente eso es lo que piden. Que las autonomías aceleren y ofrezcan a sus pacientes el nuevo catálogo de prótesis externas de miembro superior e inferior y ortoprótesis para agenesias - (la anomalía de todo o parte de un órgano al desarrollarse durante el crecimiento embrionario)- ya publicado por Extremadura. Un gran avance, precisan desde FEDOP, que adapta lo dispuesto por Sanidad el pasado enero y permitirá a los amputados -más de 40.000 personas en España- acceder a mayores coberturas y mejores prótesis.

A comienzos de año, el Ministerio de Sanidad completaba la actualización del catálogo común de prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud. La aplicación de la norma, según estimaciones del departamento que dirige Carolina Darias, tendrá un impacto presupuestario anual de unos 15,35 millones de euros de los que la mayor parte -15,33 millones de euros- corresponden a la actualización del catálogo común de prótesis externas de miembro superior, miembro inferior y agenesias.

La noticia llegaba tras las quejas de FEDOP de que se seguían utilizando prótesis de un catálogo obsoleto porque esa actualización -que se esperaba para 2020- seguía sin publicarse. Es más, la Federación se quejaba de que había pacientes que se veían forzados a hacer colectas para poder financiar prótesis más modernas. Apuntaban a prótesis externas como las que sustituyen a una extremidad que se ha perdido por diferentes causas: una cirugía, enfermedades vasculares, una lesión en un accidente...

Según explican desde FEDOP, la Orden SND 44/2022 otorgaba un plazo de seis meses para que los gobiernos autonómicos lo adaptasen, por lo que desde el sector piden que "lleven a cabo con premura estos trámites en el resto del territorio nacional para que todos los amputados puedan disfrutar de una mejor prestación ortoprotésica cuanto antes. La actualización del catálogo extremeño ayudará a los pacientes a mejorar su calidad de vida y a favorecer su inclusión tanto en el mundo laboral como social o de ocio, "porque se incluyen prótesis más avanzadas y funcionales para el día a día", resalta Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Ortopédicos de Extremadura (ASOEX).

Con la nueva actualización, se define el importe máximo de financiación para cada tipo de producto, adecuándolo a la realidad del mercado, para que puedan financiarse totalmente los productos incluidos y los usuarios no tengan que abonar cantidades adicionales. Aunque el nuevo catálogo mejora notablemente la prestación e incorpora productos más avanzados, el sector recuerda que, esos importes máximos se fijaron "en un momento muy distinto al actual, por lo que no tienen en cuenta la inflación y la subida de costes que se está registrando en los suministros, transportes y la adquisición de materias primas, entre otros". Por eso, piden que esa actualización sea constante para el catálogo no vuelva a quedarse obsoleto.

La actualización anunciada por Sanidad supone la entrada de nuevos productos del catálogo común de prestación ortoprotésica en el SNS. En total, se incluyen 168 nuevos tipos de prótesis externas de miembro superior, 212 tipos de prótesis externas de miembro inferior y dos tipos de productos para agenesias. Por otro lado, incluye un nuevo tipo de silla de ruedas no plegable que facilita una mayor autonomía para determinados pacientes que llevan una vida activa, lo que supone una alternativa a los otros 20 modelos de silla plegable, con las mismas indicaciones, ya incluidas en el catálogo común desde 2019.

Asimismo, incorpora un total de 27 nuevos tipos de prendas de presoterapia de baja elasticidad o inelásticas autoajustables y sus complementos para la terapia del linfedema. Servirán de alternativa a los 49 tipos de prendas elásticas (ya sean de tejido plano o circular) y complementos ya incluidos la Orden de 2019, para algunas personas con linfedema grave y que pueden resultar más beneficiosas que las prendas elásticas actualmente incluidas en el catálogo.