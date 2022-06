"La economía de la zona todavía se basa en la pesca y la agricultura y una visita aquí puede sentirse como un retroceso a una era menos globalizada". Esta es solo una de las perlas con las que la naviera Holland American Cruises describía Galicia en su web al hablar de la escala que el crucero Nieuw Statedam haría en Vigo. Aunque el retrato de la ciudad olívica en concreto habla de un lugar que "atrae a turistas de toda Europa cada verano, que disfrutan de las playas, de las espectaculares islas Cíes y de su cocina creativa" los errores y las afirmaciones desfasadas abundaban.

Las reacciones no se hicieron esperar desde que FARO, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, puso el foco de atención en esta desafortunada descripción. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, ha mostrado a preguntas de los medios el malestar ante esta situación. "Estamos muy enfadados porque está claro que lo que recoge hablando de Galicia no tiene nada que ver con la realidad en ningún momento", apuntaba asegurando que "la persona que lo redactó no tiene conocimiento, pero absolutamente ninguno, sobre lo que es Galicia y nuestra realidad".

Por ello, ha explicado que "lógicamente" la Autoridad Portuaria pedirá una rectificación ya que "estoy convencido que fue un error de la persona concreta que lo hizo y pedimos una rectificación y poniendo los argumentos reales".

Con todo, incluso tratándose de una equivocación localizada, subraya que "este tipo de informaciones lo que vienen es a ofender a los gallegos y a todo aquel que conoce y que quiere mucho a Galicia.

Almuiña quiso, al margen de la polémica, destacar el buen momento del puerto: "En cuanto a escalas estamos de los mejores diez últimos años. Más de 90 escalas en 2022 y se están recuperando los aforos y por lo tanto el número de viajeros es cada vez mayor", concluía.

Otros grandes gazapos

Pero esta no ha sido la única pérdida de rumbo que han sufrido las navieras al referirse a Vigo en particular y la comunidad en general.

Desde situar la catedral de Santiago en la ciudad olívica o hacer lo propio con la Real Colegiata de Santa María la Mayor o el famoso Castillo de Marvão, son solo algunos de esos otros grandes gazapos.