“Por Cuba pasan los mejores directores a enseñar cine: Scorsese, Coppola, Kusturica”

Llega hasta A Coruña un huracán de la cinematografía cubana llamado Eliseo Altunaga. Consultor de guión con Una mujer fantástica (Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en 2017 para Sebastián Lelio) o en las creaciones del chileno Pablo Larraín (desde Tony Manero, a No o Neruda).Además guionizó Violeta se fue a los cielos, y ejerce como Decano de la Cátedra de Guion de la mítica Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) San Antonio de los Baños (a 40 minutos de La Habana). Sobre el Séptimo Arte hablará este sábado en el Centro Ágora, en un obradoiro organizado por la Academia Galega do Audiovisual.

Usted es profesor en una escuela de cine tan famosa como San Antonio de los Baños, ideada por García Márquez y Fidel Castro. Se encuentra en un pequeño pueblo cerca de La Habana y por allí han pasado numerosísimas personas, con distintas perspectivas del cine y distintas estéticas. En el curso anual los muchachos reciben a 90 profesores para tener su titularidad, se produce un acercamiento entre el llamado Primer Mundo y el Tercer Mundo. Por aquí pasan desde el cineasta serbio Emir Kusturica a los grandes directores norteamericanos (cuando teníamos mejores relaciones con EEUU). Imparten conferencias, mantienen largas conversaciones con los alumnos. ¿Cómo es ese intercambio? Se imparten cursos de cine español, de cine francés. También hay talleres y maestrías entre dos semanas y seis meses, o se acercan personas ya formadas para perfeccionarse en este ambiente (duermen y comen en la escuela). Los creadores llegan y dejan sus obras, también se acercan estudiosos del cine latinoamericano ya que aquí tenemos un tesoro. Pasan sonidistas, editores, profesionales de todas las especialidades. Hay becas para facilitar la entrada en la escuela de alumnos sin ingresos. Se trata de un espacio cerrado que crea una formación muy dinámica, con gente de Japón, India, África. ¿Qué creadores han pasado por esta escuela? Desde Emir Kusturica, a Gabriel García Márquez. Por aquí pasan los mejores directores del mundo a enseñar cine, pero sobre todo creadores de los 70: como Coppola, Scorsese, Spielberg, Lucas, Herzog. La relación ya es ahora más tensa con EEUU, pero con Obama esto se llenaba de sus creadores americanos. Ese intercambio de conocimientos forma parte de la riqueza cinematográfica y llega hasta su conferencia en A Coruña. En este encuentro haré hincapié en el papel de los productores, aunque también servirá para guionistas y directores. Hay una tendencia a que el guion se encuentre completo para iniciar la producción. Pero solo con el argumento ya se describen las formas internas del guion, el productor ya puede tener unas perspectivas de creación. Antes del guion, para el equipo es más fácil discutir con los instrumentos que tiene el argumento: localizaciones, ritmo del relato, actores. Hago conferencias con el productor Sandy Lieberson, de Blade Runner, Érase una vez en América o Una habitación con vistas, en las que él da clases a guionistas y yo a productores. Yo ayudo a iluminar al productor. Si trabajas desde el argumento eres más eficaz, tanto en películas de mucha plata como de bajo presupuesto. Acabo de hacer con Amazon una serie sobre Noticias de un secuestro de García Márquez, que saldrá en agosto, y trabajamos primero desde los argumentos. Háblenos de Violeta se fue a los cielos (2010). En esta película de Andrés Wood sobre Violeta Parra partimos de un libro de su hermano, sobre un personaje femenino muy complejo: una mujer transgresora. Cada uno tiene una Violeta en su cabeza, me dio trabajo crear una Violeta que todo el mundo aceptara. Como consultor de guiones en Una mujer fantástica o para Larraín, ¿en qué consiste ese trabajo? Es una especialidad compleja a la que los norteamericanos le llaman doctor de guiones. Larraín es un muchacho muy dinámico, con el que trabajo desde Tony Manero en Chile. De hecho, me llaman el arquitecto del cine chileno y fui homenajeado en el Viña del Mar.. “En Hollywood se pasó del binomio guionista-productor al actual de guionista-director” En algunas época de Hollywood, los guionistas no han recibido precisamente buen trato como en el caso de Dalton Trumbo o cuando Scott Fitzgerald se pasó al cine. Hollywod es una historia en la que se han vivido diversas relaciones con los guionistas. En un momento determinado, el binomio era el de guionista-productor y ahora el más fuerte es el de guionista-director. Forma como un arco. En cuanto a lo de Dalton Trumbo, había una clara mediación política ya que era uno de los señalados por el macarthismo. En América Latina parece que tienen más presencia los directores-guionistas. En América Latina hay tanta diversidad como en España para hacer cine: independiente, más institucional, de mass media, de grandes plataformas como Netflix y Amazon. Más personal como el de Lucrecia Martel, de la que soy muy amigo, o de Icíar Bollaín. Ambas estuvieron en la escuela EICTV, al igual que Benito Zambrano que se graduó aquí y del que fui asesor para Habana Blues. En sus talleres proyecta escenas de películas como El Padrino o Kill Bill. Realizo talleres sobre distintos grados, como conclusión de personajes y estructura. Planteo escenas de estructuras narrativas, desde el modelo clásico al arte y ensayo. Aporto herramientas para esas distintas perspectivas: además de El Padrino (Coppola) y Kill Bill (Tarantino), Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras, y Los límites del control de Jim Jarmush. Los directores de los que habla están precisamente obsesionados con el guion. Porque siempre hay un guion, ¡siempre hay un guion! Puedes tenerlo en la cabeza o escrito, siempre hay un instrumento que te guía para hacer la obra. Y antes del guion siempre hay un antecedente que es el argumento, con el que haces la historia. “En esta isla, terminaron sus obras creadores que huyeron de la intolerancia” Usted ha dicho en alguna ocasión que el guion de la película es como una crisálida de la que sale la mariposa. Porque el guion no es la película, el guion tiene sus propias características, su estructura para la construcción. Y la película se ejecuta de forma diferente, el guion es la partitura y la película es la música. Estudió Literatura mientras trabajaba en la televisión y en la radio. ¿Qué impacto ha tenido el cine cubano desde el primer boom de los 60? El cine cubano tiene una zona menos conocida que es la documentalista, con una verdadera riqueza. Y en América Latina muchos creadores dejaron su obra en Cuba cuando huían de la intolerancia en sus países, o llegaron aquí para terminar de editarla. Ocurrió en épocas de tensiones en América Latina. ¿Como el caso de Patricio Guzmán? Como el caso de Patricio Guzmán, que escapaba de la dictadura chilena. Pero también en los 60, la industria de Hollywod decaía mucho: se cerraban lugares que no podían competir. Y en América del Sur había mucha intolerancia y dictaduras, sus creadores tenían en Cuba un lugar para terminar sus obras o depositarlas. La cinemateca de Cuba tiene así una enorme cantidad de obras que los franceses han tratado de recuperar, porque el celuloide se daña. Las técnicas cinematográficas han sido copiadas después por novelistas como John Dos Passos o Marguerite Duras. Esa es una vieja discusión para la que necesitaríamos otra entrevista: si el guion es un cuerpo literario. Yo tengo seis novelas. En la novela hay una conexión íntima entre el emisor y el destinatario. Pero en el guion siempre hay un intermediario.