El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, presentó este miércoles en el registro del ayuntamiento para su debate en el próximo pleno, una moción para declarar ‘persona non grata’ a la cómica Henar Álvarez, por "por no haber pedido perdón, ni rectificar" las palabras que pronunció en el escenario de la Alcazaba durante Los Palomos, con las que se burló del exalcalde Miguel Celdrán, ya fallecido. Vélez reclama además que no se vuelva a contratar "nunca más a esta artista con fondos municipales".

Propone también que la Fundación Triángulo, organizadora de la fiesta, "que dice defender la tolerancia y el respeto a las personas LGTBI", se manifieste en contra de dichas palabras "por, precisamente, ser ofensivas y contrarias a la tolerancia y respeto que tanto pregonan". Igualmente, solicita a los servicios jurídicos la presentación de una querella criminal contra la presentadora "por difamar y humillar la historia de la ciudad y del alcalde promotor de esta fiesta".