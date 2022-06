Agrocuir: LGTBI+ rural = amor

S e algunha noite chama á nosa porta o verán do amor, terá que ser neste 2022. Como primeira probra irrefutable temos o regreso do Agrocuir: o festival máis emblemático da diversidade sexual en Galicia cos pés postos no rural. Tras dous anos de parón pola pandemia, volverá a celebrarse os 26 e 27 de agosto en Antas de Ulla (Lugo) reivindicando tanto os dereitos LGTBI como a sostenibilidade da vida no campo. Mentras se elabora a programación, que sairá a finais de mes, a organización xa iniciou unha campaña de crowfunding “co propósito de facer un festival sustentable, que non se nos vaia das mans, sen entrada pero non queremos un macrofestival”.Haberá desde concertos e palestras, a partidos de fútbol feminino.

Adrián Gallero, un dos artífices do Agrocuir, comenta que os obxectivos son “reivindicar a diversidade sexual e de xénero no rural, pero tamén defender o noso patrimonio material e inmaterial como os bosques autóctonos”. Neste Love Plus One súmanse así a bandeira LGTB e a dinamización rural, con propostas como “buscar opcións de aluguer para vivir no campo, non é suficiente con defender ao colectivo LGTB senón que tamén queremos defender unha vida digna no noso territorio”.

Pero xa antes o Agrocuir colle movemento grazas ao Mapa sonoro da memoria LGBTIQA+, presentado polo colectivo Agrocuir da Ulloa nas xornadas A memoria diversa celebradas estes días en A Coruña. O mapa sonoro “aproveita o Mes do Orgullo para pedir audios pola provincia de Lugo nos que a poboación fai lembranza de experiencias de diversidade sexual e de xénero, coa Rede Museística de Lugo”.

Neste 2022 recibíronse 50 audios cos que se fixo un roteiro polo que xa pasaron alumnos do club de lectura LGTB do IES Elviña (A Coruña). Adrián Gallero explica as catro paradas: “A primeira no Círculo das Artes coa escritora Daniela Ferrández falando da investigación para o seu libro A defunción dos sexos, alí a principios do século XX celebrábanse espectáculos de transformismo”.

Outro audio leva ata o praza do Campo Castelo “onde a directora de cine Carmen Granxeiro fala dese barrio como LGTB friendly nos 90, cando era pequena dúas rapazas nunca podían ir da man e agora si”. Penúltima parada: “O Museo Provincial coa xerente Encarna Lago falando de diversidade sexual”. E xa por último, un episodio fermosísimo: “Unha rapaza recorda o seu primeiro bico con outra no Parque de Rosalía”.

Máis artistas trans e “moitas gañas de festa”

Os clubes de lectura dos institutos xa están contactando con Agrocuir para pasear polos roteiros elaborados a partir do seu Mapa Sonoro. Agora, trabállase sobre todo para o festival de agosto, que desde 2019 pasou da Granxa Maruxa á vila de Monterroso “porque non collía máis xente e xa tíñamos un apoio inmenso para estar seguros nunha cita de maiores dimensións”. Ocuparanse así prazas, centros culturais, o campo de fúbtol, a área recreativa ao lado do río “con concertos, palestras, obradoiros de teatro, cantos de taberna, actividades deportivas como fútbol feminino”.

Recalca Adrián Gallero que “é un festival sen entrada porque non queremos privatizar o espazo público e porque temos medo de que se nos vaia das mans, queremos que sexa sustentable en canto á afluencia do público para que non se desborde”.

Para o Agrocuir “hai moitas gañas de festa, queríamos lograr en 40 días 6.000 euros no crowfunding e xa logramos 8.000 en 20”. O cartel será “agro e queer, e este ano teremos máis artistas trans e non binarios”.