Con el pistoletazo oficial del verano a la vuelta de la esquina, y coincidiendo con el Día mundial de la prevención del cáncer de piel, que se conmemora hoy, el jefe del Servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Eduardo Fonseca Capdevila, ofrece recomendaciones para evitar quemaduras solares durante las prolongadas jornadas al aire libre que están por venir, así como sus consecuencias a largo plazo, la “más extrema” de ellas el melanoma, aunque “no la única”. Insiste el doctor Fonseca en que la exposición solar ha de hacerse “siempre” de manera “progresiva” y con las consabidas cautelas y medidas de protección (“eludir las horas centrales del día, mantener la guardia aunque el cielo esté nublado dado que puede haber irradiación, hidratar bien la piel, utilizar fotoprotección adecuada a sus características, evitar el uso de productos de cosméticos, tipo maquillajes, colonias y perfumes...”) y, aún con todo, advierte: “Ponerse ocho horas al sol es una temeridad, por mucha fotoprotección que se utilice”.

¿Está la sociedad suficientemente concienciada sobre los peligros del sol?

Quienes se preocupan mínimamente por lo que sucede en el mundo o tienen un poco en cuenta la labor constante y encomiable que realizan los medios de comunicación, están informados y concienciados. Incluso aquellos cuyo único canal informativo son el Tik Tok o cosas similares, que no escuchan las noticias en la radio o en la televisión y que no leen los periódicos, han sido aleccionados sobre los peligros de la sobreexposición solar, cuando correspondía, por sus padres. En general, todo el mundo está concienciado o dispone de información, no obstante, esto es como la parábola del sembrador: unas veces esa información cae en terreno fértil y otras en suelo pedregoso, y cuando sucede esto último, no hay nada que hacer.

¿Hay algún colectivo que preocupe a los dermatólogos de un modo especial?

Los colectivos preadolescentes, tutelados por sus padres, dado que siempre puede haber algunas personas peculiares que no tengan cuidado con sus hijos, aunque la inmensísima mayoría de la población, en general, sí lo tiene y fotoprotege a los niños, en una edad que es crítica para que no sufran quemaduras solares ni sus consecuencias a largo plazo.

¿Se refiere al melanoma?

El melanoma es el caso extremo, y el principal factor de riesgo para desarrollarlo son las quemaduras solares sufridas durante la s primeras etapas de la vida. Cuanto más temprano, peor. No hablamos de un daño inmediato, sino a largo plazo, y obviamente cuanta más vida se tiene por delante, el riesgo también es mayor. Es conveniente conocer esto y tener mucho cuidado.

Suele decirse que “la piel tiene memoria”. ¿Es así?

Más que “tener memoria”, lo que la piel hace es acumular mutaciones causadas por la exposición solar. Esto significa que los daños que se producen hoy pueden tener una expresión dentro de mucho tiempo. Las quemaduras solares en la infancia y en la adolescencia son las que tienen un riesgo muy importante, porque hablamos de personas con mucha perspectiva vital por delante, sobre todo, si luego continúan acumulándose esos daños. En el colectivo de los niños, creo que los padres cumplen extraordinariamente su función, y los protegen con medios físicos y con fotoprotectores adecuados para su edad. Entre los adolescentes y adultos jóvenes es donde más problemas de quemaduras solares se dan por exposiciones inmoderadas. De vez en cuando, en este grupo se producen quemaduras solares en toda regla, con problemas inmediatos que van más allá del riesgo a largo plazo del cáncer. Es el colectivo más peligroso, de ahí la importancia de incidir en las recomendaciones de exposición solar responsable, de fotoprotección y demás que, muchas veces, se ignoran totalmente.

Entre todas esas recomendaciones, ¿cuáles son ineludibles?

Lo primero, hay que conocerse a uno mismo. En lo que respecta a la exposición solar, no todos podemos hacer las mismas cosas. Las personas de raza negra, por ejemplo, raramente van a tener problemas, salvo que sufran un golpe de calor o tengan una conducta completamente desastrada. En cambio, las de piel clarita, con pequeñas exposiciones solares, puede padecer daños importantes.

¿Qué más?

Si se va a hacer una exposición solar, tiene que ser progresiva y con medidas para prevenir las quemaduras: evitar la horas centrales del día, no fiarse porque esté nublado dado que puede haber irradiación, hidratar la piel previamente porque se vuelve mucho más resistente y utilizar fotoprotección adecuada a sus características. La exposición progresiva, insisto, es muy importante. Ponerse ocho horas al sol resulta una temeridad, por mucha fotoprotección que se utilice.

¿Aún teniendo la piel oscura o estando ya bronceados?

Algunas personas no toleran la exposición solar en ningún grado y, por tanto, se tienen que proteger con medios físicos, fotoprotectores, etc... Y cierto es que otras tienen una altísima protección por su tipo de piel o porque se van exponiendo al sol de forma paulatina y, cuando están ya bronceadas, su resistencia es mayor. Adaptarse a las circunstancias personales es muy importante, aunque nunca, en ningún caso, hay que hacer una exposición masiva.

¿Algún otro mal hábito a evitar?

Es importante incidir en que el uso de productos tópicos, tipo cremas, colonias, perfumes... puede causar problemas también. Hay personas que incluso se maquillan para ir a la playa. Ponerse encima productos químicos a montones que reaccionan con el sol es un sinsentido y puede provocar daños en la piel.

Protegerse del sol no es sinónimo de encerrarse.

Por supuesto que no. En ocasiones, la población de más edad desarrolla miedo al sol y evita exponerse a toda costa, sin ningún fundamento, al tratarse de personas que quizás no tienen daño acumulado o, en cuyo caso, los daños a largo plazo carecen de trascendencia por su perspectiva vital. En este grupo, una pequeña exposición solar puede resultar beneficiosa para equilibrar la síntesis de vitamina D y otra serie de cuestiones, siempre con precaución y protegiendo determinadas zonas que pueden tener daño solar. Sí ha de tenerse en cuenta, y esto es algo que se olvida con frecuencia, que con determinadas medicaciones se desaconseja la exposición solar o hay que extremar las precauciones.

¿Por ejemplo?

Fármacos de uso muy frecuente para dolencias como la hipertensión, la artritis, enfermedades neoplásicas... en cuyo caso hay que tener cuidado porque pueden producir fotosensibilidad. Cada paciente debe consultar con su médico si puede exponerse o no al sol consumiendo esa medicación y qué precauciones ha de tomar si lo hace.