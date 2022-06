Un trabajo científico del neurólogo coruñés Diego Santos ha sido seleccionado como Artículo del Año 2021 por la revista Parkinson’s Disease. Con el nombre de Staging Parkinson’s Disease Combining Motor and Nonmotor Symptoms Correlates with Disability and Quality of Life, fue elaborado por miembros del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN), coordinado por Santos, y versa sobre la enfermedad del párkinson.

El estudio demuestra que “en un transtorno neurodegenerativo como la enfermedad del párkinson es importante establecer estadios clínicos que nos permitan reconocer tanto el estado motor del paciente como la afectación por la presencia de síntomas no motores”. Esta investigación parte del proyecto COPPADIS, en el que participan más de 100 neurocientíficos e investigadores de 35 hospitales de España. El Premio al Artículo del Año reconoce a la investigación que represente la mayor contribución a la enfermedad del párkinson y, según la doctora Cristine Alves da Costa, editora jefe de la revista, seleccionaron este trabajo porque “proporciona una visión clara del impacto de las discapacidades motoras y no motoras de la enfermedad del párkinson en la calidad de vida del paciente”.