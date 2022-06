Un ‘remanso’ infantil frente al cáncer en A Coruña

“Poner en el centro” a los niños con cáncer o que sufren las consecuencias de esa dolencia, así como a sus familiares, proporcionándoles un lugar de “esparcimiento” y, al mismo tiempo, una suerte de “retiro”. Con esta doble vertiente nace Acougo, el primer campamento lúdico-terapéutico para pequeños que conviven con la enfermedad oncológica y sus familiares organizado por la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña y la Fundación María José Jove. La iniciativa, que calienta ya motores, se llevará a cabo, del 1 al 3 de julio, en la Residencia Universitaria Rialta. El objetivo es “crear un espacio de reencuentro con iguales y la propia familia” tras el periodo de hospitalización y convalecencia en el domicilio. Servir como “laboratorio de prácticas”, en definitiva, para el “regreso a la vida cotidiana” del núcleo familiar.

“Llevamos casi un año trabajando sobre el papel para hacer realidad este proyecto. Surge de las ganas que teníamos de poner a los niños en el centro, entroncando con la línea estratégica de la AECC a nivel nacional, para los próximos cuatro años, que circula en torno a la equidad. Ese lema que venimos repitiendo de que El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer. Pensando en los pequeños con esta enfermedad, pero también en aquellos que sufren, de alguna manera, sus consecuencias (como hijos o hermanos de algún afectado, o porque han perdido a alguno de sus padres, por ejemplo, a causa del cáncer y están viviendo un duelo reciente), se nos ocurrió dar forma a este campamento lúdico-terapéutico”, explica Ainhoa Carrasco, psicóloga de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, quien reconoce que “a veces resulta sencillo recomendar a familias económicamente acomodadas, en mayor o menor grado, que realicen una escapada para desconectar o que practiquen yoga o mindfulness”, no obstante, “cuando no hay ese soporte económico, se produce una inequidad de libro”, de modo que muchos “no pueden permitirse llevar a sus hijos un fin de semana de hotel, ni que hagan actividades, vean a un mago o tengan una fiesta pirata”.

“Con Acougo queremos proporcionar todo esto que puede estar faltando a muchas familias. Pretendemos que sea un lugar de esparcimiento, pero también de recogimiento. Ofrecerles un tiempo de alivio, sosiego, tranquilidad y reposo. Sacarles de su ambiente actual y darles todo hecho para que solo tengan que dejarse llevar y aprovechar la oportunidad de estar fuera de casa practicando actividades tanto lúdicas como más puramente terapéuticas”, resalta.

Por su parte, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, destaca que el programa Acougo es “un claro ejemplo de integración de toda la unidad familiar en la lucha contra el cáncer, combinando una adecuada dotación de recursos médicos con la incorporación de las familias”, ya que la enfermedad oncológica “impacta en toda la vida familiar”. “Se trata de una filosofía de trabajo en la que en la Fundación María José Jove creemos firmemente, brindando en este caso la Residencia Universitaria Rialta a las familias participantes en Acougo, con la confianza de que esta experiencia sea de utilidad para mejorar la calidad de vida de los más pequeños y sus familias”, recalca.

Perfil de los participantes y proceso de selección

La psicóloga de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña especifica que el proyecto nace “como una experiencia piloto, con muy pocas familias y muy pocos niños”, aunque el “sueño a largo plazo” es que acabe convirtiéndose en una “fecha señalada y recordada” en el calendario de actividades de esa asociación. “Veremos cómo respiramos y qué tal funciona esta primera edición, pero Acougo echa a andar con una mentalidad muy aperturista y de pensar a lo grande, con la idea de que pueda llegar a extenderse a toda la comunidad gallega”, apunta Ainhoa Carrasco, quien detalla que los destinatarios serán niños y adolescentes con cáncer; hermanos de estos; hijos cuyo padre, madre o tutor padecen esa enfermedad; y familiares-cuidadores de pequeños aquejados por esa dolencia.

La Junta Provincial de la AECC en A Coruña será la encargada de seleccionar a las familias participantes teniendo en cuenta “variantes psico-socioeconómicas” de los candidatos, señala la psicóloga de la asociación, quien subraya que Acougo incluye “actividades de ocio, salidas culturales” y, más a largo plazo, “también encuentros con voluntarios que han pasado por experiencias similares”, e insiste en que se trata de un programa “absolutamente gratuito, como todos los servicios que ofrece la AECC”.

“A los candidatos se les realizará una entrevista muy personalizada para determinar muy bien cómo asignamos cada una de las plazas. Es lo mismo que hacemos ya para los encuentros con mujeres con cáncer, que llevamos organizando muchísimos años. Nuestra intención es seguir un poco ese modelo”, avanza.

Aunque Acougo está concebido como un campamento lúdico-terapéutico, Ainhoa Carrasco insiste en que “primará, si es posible, la parte de esparcimiento”. “Se trabajarán estrategias para aprender a relajarse o a vivir con conciencia plena el momento presente, pero casi nos dedicaremos más a la magia o a realizar visitas culturales a lugares como, por ejemplo, la Casa de los Peces. Esto no quita que, el simple hecho de compartir un fin de semana con familias que están pasando por situaciones parecidas, implique un intercambio de experiencias personales, porque además va a haber tiempo libre. De hecho, confiamos en que pueda darse un poco esa sensación de grupo de ayuda mutua. Buscamos ese punto terapéutico también, pero no necesariamente desde el pensamiento de ‘vamos a hablar de estrategias de comunicación durante una hora’. No es ese el modelo“, concluye.